В Тюмени готовятся к провокациям на выборах после военного мятежа Пригожина

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Об этом сообщили в Общественной палате Тюменской области. В ведомстве отметили, что на предстоящих выборах в регионе будут работать более трех тысяч наблюдателей.
На каждом избирательном участке будут дежурить по одному наблюдателю от Общественной палаты, также представители политических партий, наблюдатели кандидатов в депутаты и кандидатов на должность губернатора.
«Для разоблачения недостоверных сведений в Общественном штабе по наблюдению за выборами сформирована группа экспертов, владеющих необходимой информацией и знающих технологии. К работе по разоблачению информационных вбросов также привлечены наблюдатели, которые работают в социальных сетях», — сообщил председатель Общественной палаты региона Геннадий Чеботарев.
По его словам, все наблюдатели пройдут специальное обучение. Оно начнется с 7 июля.
В Тюменской области в этом в единый день голосования, 10 сентября 2023 года, пройдут выборы губернатора региона, довыборы депутатов областной дум и выборы депутатов Тюменской городской Думы.