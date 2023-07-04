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В Тюмени готовятся к провокациям на выборах после военного мятежа Пригожина

4 июля 2023, 08:02
Фото: 1MI

В Тюмени готовятся к провокациям на выборах после военного мятежа Пригожина

Общественники Тюменской области готовятся к провокациям и различным фейковым информационным вбросам на выборах 10 сентября в связи с военным мятежом 24 июня.
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Тюмень

Об этом сообщили в Общественной палате Тюменской области. В ведомстве отметили, что на предстоящих выборах в регионе будут работать более трех тысяч наблюдателей.

На каждом избирательном участке будут дежурить по одному наблюдателю от Общественной палаты, также представители политических партий, наблюдатели кандидатов в депутаты и кандидатов на должность губернатора.

«Для разоблачения недостоверных сведений в Общественном штабе по наблюдению за выборами сформирована группа экспертов, владеющих необходимой информацией и знающих технологии. К работе по разоблачению информационных вбросов также привлечены наблюдатели, которые работают в социальных сетях», — сообщил председатель Общественной палаты региона Геннадий Чеботарев.

По его словам, все наблюдатели пройдут специальное обучение. Оно начнется с 7 июля.

В Тюменской области в этом в единый день голосования, 10 сентября 2023 года, пройдут выборы губернатора региона, довыборы депутатов областной дум и выборы депутатов Тюменской городской Думы.

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