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В центре Тюмени перекроют улицы из-за выпускного студентов

4 июля 2023, 12:46
Фото: 1MI

Из-за студентов в центре Тюмени перекроют две улицы

В центре города в районе улицы Республики перекроют дороги для проведения торжественного выпуска студентов ТИУ.

По данным паблика «Тюмень — наш дом», всё произойдёт 15 июля с 8 до 13 часов дня.

«Будет прекращено движение транспортных средств: по ул. 8 Марта на участке от ул. Республики до ул. Володарского; по ул. Володарского от ул. Водопроводной до ул. 8 Марта», — сообщают чиновники местной администрации.

Для объезда можно использовать улицы Орджоникидзе и Республики.

Ранее «Наш город» отмечал, что дорожники будут ремонтировать улицу Ленина до 2025 года. Предполагается, что второй этап пройдёт летом 2024.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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