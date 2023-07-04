В центре Тюмени перекроют улицы из-за выпускного студентов

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
По данным паблика «Тюмень — наш дом», всё произойдёт 15 июля с 8 до 13 часов дня.
«Будет прекращено движение транспортных средств: по ул. 8 Марта на участке от ул. Республики до ул. Володарского; по ул. Володарского от ул. Водопроводной до ул. 8 Марта», — сообщают чиновники местной администрации.
Для объезда можно использовать улицы Орджоникидзе и Республики.
Ранее «Наш город» отмечал, что дорожники будут ремонтировать улицу Ленина до 2025 года. Предполагается, что второй этап пройдёт летом 2024.