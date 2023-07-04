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В ДТП на трассе Тюмень — Омск погиб 27-летний водитель. Еще три человека в больнице

4 июля 2023, 07:10
Фото: ГИБДД

В ДТП на трассе Тюмень — Омск погиб 27-летний водитель, три человека в больнице

Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск.
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Тюмень

На 277-километре автомобильной дороги произошло лобовое столкновение Toyota Camry и Lada Granta. По предварительным данным, 35-летний водитель Toyota, житель Ханты-Мансийска, выехал на встречную полосу движения и врезался в отечественную легковушку.

От удара Lada отбросило в кювет. В результате аварии погиб 27-летний водитель отечественного авто. Пассажирка Lada, 30-летняя женщина, получила серьезные травмы. Также пострадали вдое пассажиров иномарки.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

По данным ГИБДД по Тюменской области, за минувший сутки в Тюменской области произошло 10 ДТП, в которых погиб один человек, еще 13 получили ранения.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером, 1 июля, в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на трассе Голышманово — Аромашево погибли три человека, в том числе 7-летний ребенок.

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