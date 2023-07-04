В ДТП на трассе Тюмень — Омск погиб 27-летний водитель. Еще три человека в больнице

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
На 277-километре автомобильной дороги произошло лобовое столкновение Toyota Camry и Lada Granta. По предварительным данным, 35-летний водитель Toyota, житель Ханты-Мансийска, выехал на встречную полосу движения и врезался в отечественную легковушку.
От удара Lada отбросило в кювет. В результате аварии погиб 27-летний водитель отечественного авто. Пассажирка Lada, 30-летняя женщина, получила серьезные травмы. Также пострадали вдое пассажиров иномарки.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
По данным ГИБДД по Тюменской области, за минувший сутки в Тюменской области произошло 10 ДТП, в которых погиб один человек, еще 13 получили ранения.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером, 1 июля, в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на трассе Голышманово — Аромашево погибли три человека, в том числе 7-летний ребенок.