nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Изображение материала

Уличные градусники Тюмени разогреваются до + 55. Фото

4 июля 2023, 11:41
Фото: Скрин тг-канал "Тюмень №1"

Из-за жары градусники Тюмени разогреваются до + 55. Фото

Под прямыми лучами солнца уличные тюменские градусники разогреваются до + 55. В Тюмени установилась очень жаркая погода.

Градусник читательницы Telegram-канала «Тюмень №1» очень сильно разогрелся. Синоптики пока не прогнозируют существенного понижения температуры воздуха в городе.

«Да, на солнце жарко, в тени 31-32 тоже не сахар. В теплице можно сауну устраивать», — отметил подписчик Telegram-канала Сергей А.

Ранее «Наш город» сообщал, что из-за жары и отсутствия осадков в тюменских лесах вновь регистрируются пожары. 6 июля возможен небольшой дождь.

Жара: тюменцы жалуются на неработающие кондиционеры в автобусах
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Жара#Погода в Тюмени#Александр Мязин
Подпишитесь
Кошмар на улице Луначарского: как тушили пожар в тюменской пятиэтажке
Сегодня, 07:17
«Зачем переплачивать?»: мужчины в Тюмени чаще выбирают барбершопы
Сегодня, 01:00
«Нахамил и выгнал из автобуса»: в Тюмени случилась стычка между водителем и женщиной
Сегодня, 09:08
«Битва за внучку»: бабушка из Тобольска жалуется на бездействие силовиков
Сегодня, 10:49
Красная жара: лесные пожары возвращаются в Тюменскую область
Сегодня, 10:35
Самым ужасным районом в Тюмени горожане считают Лесобазу
Сегодня, 01:51