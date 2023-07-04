Уличные градусники Тюмени разогреваются до + 55. Фото

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Градусник читательницы Telegram-канала «Тюмень №1» очень сильно разогрелся. Синоптики пока не прогнозируют существенного понижения температуры воздуха в городе.
«Да, на солнце жарко, в тени 31-32 тоже не сахар. В теплице можно сауну устраивать», — отметил подписчик Telegram-канала Сергей А.
Ранее «Наш город» сообщал, что из-за жары и отсутствия осадков в тюменских лесах вновь регистрируются пожары. 6 июля возможен небольшой дождь.