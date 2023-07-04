Тюменцы заметили опасного мужчину на детской площадке: он был в куртке в жару

Posted Сегодня, 01:39
Published Сегодня, 01:39
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Updated Сегодня, 01:41
«Подозрительный мужчина предлагал детям угоститься фруктами. Родители, пожалуйста, будьте бдительны, и поговорите с детьми, чтоб не общались с посторонними!» — предупредила местная жительница в паблике «ЧС Тюмень».
Молодой человек был одет явно не по погоде: в 30-градусную жару на нем были чёрная куртка и кепка. В комментариях под видео тюменцы написали, что кепка на нем, как у зека, и что он явно неспроста пошёл чем-то угощать детей.
Автор поста добавила, что прогнала его с детской площадки. Однако женщина опасается, что он отправился на другие.
Ранее «Наш город» писал, что неподалеку от детской площадки в районе ЖК «Москва» тюменцы обнаружили обнаженного мужчину.