Тюменский изобретатель создал робота для печати документов

Напомним, молодые предприниматели Тюменской области имеют право претендовать на федеральный грант. Подготовить проект и правильно оформить заявку на конкурс они могут через Центр «Мой бизнес». Специалисты не только помогут собрать все необходимые документы и составить бизнес-план, но и проконсультируют начинающих бизнесменов по всем видам государственной поддержки.