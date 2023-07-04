Тюменский изобретатель создал робота для печати документов

Posted 4 июля, 12:51
Published 4 июля, 12:51
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Специального робота SAMSON создал магистр Тюменского индустриального университета Виктор Самсонов вместе с коллегами.
Сейчас «Самсон» установлен в одном их супермаркетов по улице Мельникайте и особой популярностью пользуется у студентов. На нём они могут быстро и качественно распечатать документы, сшить курсовые и дипломы.
Кроме того, в умный аппарат «вшито» виртуальное расписание с мероприятиями и занятиям вуза.
«Для масштабирования проекта, 23-летний предприниматель получил грант в 500 000 рублей в рамках национального проекта „Малое и среднее предпринимательство“. Деньги помогут создать ещё четыре таких устройства до конца года», — пояснили в Инвестагентстве ТО.
Напомним, молодые предприниматели Тюменской области имеют право претендовать на федеральный грант. Подготовить проект и правильно оформить заявку на конкурс они могут через Центр «Мой бизнес». Специалисты не только помогут собрать все необходимые документы и составить бизнес-план, но и проконсультируют начинающих бизнесменов по всем видам государственной поддержки.
Центр «Мой бизнес» Тюменской области создан в регионе по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».