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Posted 4 июля, 12:51

Published 4 июля, 12:51

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

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Тюменский изобретатель создал робота для печати документов

4 июля 2023, 12:51
Фото: 1MI
Житель Тюмени разработал и создал робота для печати документов. Первый аппарат уже активно тестируются жителям областной столицы, сообщает пресс-служба регионального Инвестагентства.

Специального робота SAMSON создал магистр Тюменского индустриального университета Виктор Самсонов вместе с коллегами.

Сейчас «Самсон» установлен в одном их супермаркетов по улице Мельникайте и особой популярностью пользуется у студентов. На нём они могут быстро и качественно распечатать документы, сшить курсовые и дипломы.

Кроме того, в умный аппарат «вшито» виртуальное расписание с мероприятиями и занятиям вуза.

«Для масштабирования проекта, 23-летний предприниматель получил грант в 500 000 рублей в рамках национального проекта „Малое и среднее предпринимательство“. Деньги помогут создать ещё четыре таких устройства до конца года», — пояснили в Инвестагентстве ТО.

Напомним, молодые предприниматели Тюменской области имеют право претендовать на федеральный грант. Подготовить проект и правильно оформить заявку на конкурс они могут через Центр «Мой бизнес». Специалисты не только помогут собрать все необходимые документы и составить бизнес-план, но и проконсультируют начинающих бизнесменов по всем видам государственной поддержки.

Центр «Мой бизнес» Тюменской области создан в регионе по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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