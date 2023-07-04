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Тюменская оппозиция потребовала урезать полномочия губернатора

4 июля 2023, 11:55
Фото: тг-канал Владимир Пискайкин

Депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин пхочет урезать полномочия губернатора

Владимир Пискайкин предложил ограничить полномочия губернатора Тюменской области. Политик предложил ввести дополнительную должность председателя регионального правительства.

На данный момент Владимир Пискайкин — кандидат в губернаторы Тюменской области от «Справедливой России» (выборы пройдут в сентябре).

«Мы предлагали, и сейчас поддерживаем эту мысль, разделить должности Губернатора и председателя Правительства области, и заявляем о необходимости создания Уставного суда Тюменской области», — сообщил Пискайкин в своем Telegram-канале.

Председатель регионального правительства (по его задумке) должен управлять югом Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что Пискайкин на выборы губернатора Тюменской области 24 июня. Александр Моор подал документы в конце месяца.

«Справедливая Россия» выдвинула Пискайкина в губернаторы Тюменской области
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Выборы#Выборы губернатора
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