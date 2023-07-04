Тюменская оппозиция потребовала урезать полномочия губернатора

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
На данный момент Владимир Пискайкин — кандидат в губернаторы Тюменской области от «Справедливой России» (выборы пройдут в сентябре).
«Мы предлагали, и сейчас поддерживаем эту мысль, разделить должности Губернатора и председателя Правительства области, и заявляем о необходимости создания Уставного суда Тюменской области», — сообщил Пискайкин в своем Telegram-канале.
Председатель регионального правительства (по его задумке) должен управлять югом Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что Пискайкин на выборы губернатора Тюменской области 24 июня. Александр Моор подал документы в конце месяца.