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Тюменец наорал на соседей, разбил машины на парковке и подрался с нарядами ДПС. Фото

4 июля 2023, 14:32
Фото: Скрин "Тюмень №1"

Житель Тюмени подрался с ДПС и разбил машины на парковке. Фото

В областной столице утром на парковке улицы Менделеева буянил мужчина. Всё произошло у дома №12/1.

По данным подписчиков Telegram-канала «Тюмень №1», он громко случал музыку, а потом пытался выехать с парковки на своём внедорожнике Toyota. Мужчина повредил два рядом припаркованных автомобиля.

Прибывшие сотрудники ДПС провели с мужчиной беседу, далее друзья отвели его домой.

«Через полтора часа ДПС вернулись уже на ДТП. Перед этим орал на весь двор: „Кто вызвал полицию?!“. При задержании сопротивлялся, крутили в два наряда», — сообщил подписчик Telegram-канала «Тюмень №1».

В аварии были повреждены машины «Форд» и «Лада», ущерб небольшой (вмятины).

«Еще один хозяин жизни, ничего ему не будет, ага», — иронизирует другой подписчик Telegram-канал.

Ранее «Наш город» отмечал, что сегодня ночью в Ново-Патрушево двое молодых людей не давали спать местным жителям и громко слушали музыку на детской площадке.

Шумный дуэт Artik&Asti мешал спать жителям тюменского Ново-Патрушево
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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