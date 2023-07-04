Тюменец наорал на соседей, разбил машины на парковке и подрался с нарядами ДПС. Фото

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
По данным подписчиков Telegram-канала «Тюмень №1», он громко случал музыку, а потом пытался выехать с парковки на своём внедорожнике Toyota. Мужчина повредил два рядом припаркованных автомобиля.
Прибывшие сотрудники ДПС провели с мужчиной беседу, далее друзья отвели его домой.
«Через полтора часа ДПС вернулись уже на ДТП. Перед этим орал на весь двор: „Кто вызвал полицию?!“. При задержании сопротивлялся, крутили в два наряда», — сообщил подписчик Telegram-канала «Тюмень №1».
В аварии были повреждены машины «Форд» и «Лада», ущерб небольшой (вмятины).
«Еще один хозяин жизни, ничего ему не будет, ага», — иронизирует другой подписчик Telegram-канал.
Ранее «Наш город» отмечал, что сегодня ночью в Ново-Патрушево двое молодых людей не давали спать местным жителям и громко слушали музыку на детской площадке.