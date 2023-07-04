Шумный дуэт Artik&Asti мешал спать жителям тюменского Ново-Патрушево

Ранее «Наш город» сообщал, что 2 июля в Тюмени пенсионер вечером станцевал зажигательный танец на набережной реки Тура. Его засняли на видео очевидцы. В соцсетях горожане пошутили, что из-за таких пенсионеров и повысили пенсионный возраст.