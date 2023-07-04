Шумный дуэт Artik&Asti мешал спать жителям тюменского Ново-Патрушево

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Жильцы близлежащих ЖК не оценили их творчество.
«Дуэт Artik&Asti специально воссоединился, чтобы дать ночной концерт в одном из дворов в Ново-Патрушево», — отметил подписчик Telegram-канала «Тюмень №1».
Ранее «Наш город» сообщал, что 2 июля в Тюмени пенсионер вечером станцевал зажигательный танец на набережной реки Тура. Его засняли на видео очевидцы. В соцсетях горожане пошутили, что из-за таких пенсионеров и повысили пенсионный возраст.