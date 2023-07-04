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Шумный дуэт Artik&Asti мешал спать жителям тюменского Ново-Патрушево

4 июля 2023, 10:52
Фото: 1MI

Молодые люди мешали спать и кричали песни ночью в тюменском Ново-Патрушево

В тюменском Ново-Патрушево 4 июля молодые люди ночью мешали всем спать. Они громко слушали песни Artik&Asti и танцевали на детской игровой площадке.
Фото: скрин видео на тг-канале "Тюмень №1"

Жильцы близлежащих ЖК не оценили их творчество.

«Дуэт Artik&Asti специально воссоединился, чтобы дать ночной концерт в одном из дворов в Ново-Патрушево», — отметил подписчик Telegram-канала «Тюмень №1».

Ранее «Наш город» сообщал, что 2 июля в Тюмени пенсионер вечером станцевал зажигательный танец на набережной реки Тура. Его засняли на видео очевидцы. В соцсетях горожане пошутили, что из-за таких пенсионеров и повысили пенсионный возраст.

«Из-за таких и повысили пенсионный возраст»: в Тюмени дед «зажег» на набережной
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Молодежь#Александр Мязин
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