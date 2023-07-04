Самым ужасным районом в Тюмени горожане считают Лесобазу

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Published Сегодня, 01:51
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Многие местные жители оказались недовольны Лесобазой. Правда, они не стали аргументровать, почему. Между тем далеко не все тюменцы поняли причину, потому район сейчас активно развивается.
Также среди худших районов жители Тюмени перечислили КПД, Маяк, Червишевский тракт, Дом Обороны, Зареку и Восточный микрорайон. Особенно не нравится тюменцам улица Олимпийская.
«Живу в Преображенском, училась в районе КПД. Столько, прости, „алкашей“. Неухоженный и неблагоустроенный район», — высказала свое мнение одна из местных жительниц.
Ранее «Наш город» писал, что пенсионер в районе Лесобазы подрался с молодыми людьми из-за громкой музыки. По словам очевидцев, он был вооружен и слегка зацепил ножом одного из меломанов.