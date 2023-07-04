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Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

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Пожар произошел в районе ЖК «Андерсен Парк» в Тюмени. Видео

4 июля 2023, 15:04
Фото: Скрин видео читателя "Нашего города"

Пожар произошел в районе ЖК «Андерсен Парк» в Тюмени

По данным читателей «Нашего города», 4 июля вечером в районе ЖК «Андерсен Парк» произошел пожар.
Видео: Скрин видео читателя "Нашего города"

Дым можно было увидеть за полкилометра от места инцидента. Очевидцы полагают, что загорелись стройматериалы, но сообщений об ущербе и пострадавших не поступало.

Сегодня утром на улице Луначарского в центре Тюмени загорелась пятиэтажка. Из дома эвакуированы все жители, здесь 160 квартир, порядка 100 человек. Сначала загорелся балкон квартиры на пятом этаже, но впоследствии огонь перекинулся на кровлю здания. Пострадавших нет, в настоящий момент подготовлены гостиницы для временного размещения людей.

Жителей сгоревшего дома на улице Луначарского временно разместят в гостиницах
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#Видео#Александр Мязин
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