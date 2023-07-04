Пожар произошел в районе ЖК «Андерсен Парк» в Тюмени. Видео

Сегодня утром на улице Луначарского в центре Тюмени загорелась пятиэтажка. Из дома эвакуированы все жители, здесь 160 квартир, порядка 100 человек. Сначала загорелся балкон квартиры на пятом этаже, но впоследствии огонь перекинулся на кровлю здания. Пострадавших нет, в настоящий момент подготовлены гостиницы для временного размещения людей.