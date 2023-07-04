Пенсионер попытался прекратить громкую вечеринку молодежи в Тюмени

В ходе стычки пенсионер нанес несколько царапин одному из парней. Затем молодые люди начали защищаться, нанося удары пенсионеру. В результате одного из ударов пожилой мужчина упал и получил серьезные травмы головы. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего, после чего будет дана правовая оценка инциденту.