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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Пенсионер попытался прекратить громкую вечеринку молодежи в Тюмени

4 июля 2023, 09:13
В микрорайоне Лесобазы произошла потасовка между пожилым мужчиной и группой молодых парней на фоне громкой вечеринки.

Пенсионер, возмутившись громкой музыкой, вышел на улицу и попытался разгнать нарушителей тишины. Вооружившись ножом, он бросился за молодежью, однако не смог догнать их, пишет «КП-Тюмень».

В ходе стычки пенсионер нанес несколько царапин одному из парней. Затем молодые люди начали защищаться, нанося удары пенсионеру. В результате одного из ударов пожилой мужчина упал и получил серьезные травмы головы. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего, после чего будет дана правовая оценка инциденту.

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