Пенсионер попытался прекратить громкую вечеринку молодежи в Тюмени

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Пенсионер, возмутившись громкой музыкой, вышел на улицу и попытался разгнать нарушителей тишины. Вооружившись ножом, он бросился за молодежью, однако не смог догнать их, пишет «КП-Тюмень».
В ходе стычки пенсионер нанес несколько царапин одному из парней. Затем молодые люди начали защищаться, нанося удары пенсионеру. В результате одного из ударов пожилой мужчина упал и получил серьезные травмы головы. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего, после чего будет дана правовая оценка инциденту.