Пасмурная погода и похолодание ожидает жителей Тюмени

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
По данным Гисметео 6 июля в четверг возможен небольшой дождь. Температура воздуха снизится до + 27 градусов, влажность увеличится до 50%. До конца недели в городе будет дуть северный ветер, жара постепенно спадёт, но на улицах будет душно.
Синоптики прогнозируют для тюменцев летнюю погоду. Температура воздуха днём составит от + 25 до + 28 градусов. Осадков не ожидается, порывы ветра к концу недели могут составить 9-12 метров в секунду. До середины месяца погода в областной столице будет летней.