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Пасмурная погода и похолодание ожидает жителей Тюмени

4 июля 2023, 16:41
Фото: 1MI

Похолодание ожидает тюменцев только в четверг

В областной столице ожидается пасмурная погода. Но существенных осадков ждать не стоит.

По данным Гисметео 6 июля в четверг возможен небольшой дождь. Температура воздуха снизится до + 27 градусов, влажность увеличится до 50%. До конца недели в городе будет дуть северный ветер, жара постепенно спадёт, но на улицах будет душно.

Синоптики прогнозируют для тюменцев летнюю погоду. Температура воздуха днём составит от + 25 до + 28 градусов. Осадков не ожидается, порывы ветра к концу недели могут составить 9-12 метров в секунду. До середины месяца погода в областной столице будет летней.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Погода
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