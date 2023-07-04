Кошмар на улице Луначарского: как тушили пожар в тюменской пятиэтажке

Однако такое мощное возгорание не могло не пройти без последствий. Дом объявили возможной зоной ЧС из-за вероятности обрушения его конструкций. Такая информация прозвучала на экстренном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в городской администрации.