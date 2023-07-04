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Кошмар на улице Луначарского: как тушили пожар в тюменской пятиэтажке

4 июля 2023, 07:17
Фото: nashgorod.ru
На битву с огнем были брошены 82 человека.
Репортаж с места трагедии.
Сюжет
Тюмень
Видео: nashgorod.ru

Пожар в пятиэтажном доме на Доме обороны начался сегодня около девяти часов утра — загорелась квартира на пятом этаже. На момент прибытия первых пожарных расчетов огонь уже перекинулся на кровлю здания.

Видео: nashgorod.ru

Борьбу с огнем вели 24 единицы техники и 82 человека личного состава Главного управления МЧС России.

Видео: nashgorod.ru

В целях безопасности из 160-квартирного дома были эвакуированы около 100 человек. Люди забирали из квартир в спешке самое ценное — документы и домашних питомцев.

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На место ЧП оперативно прибыли заместитель главы администрации Тюмени Петр Вагин и прокурор Калининского района Евгений Кондрашкин. Были развернуты пожарный штаба, четыре пожарных участка.

Фото: nashgorod.ru

Из-за ЧП был закрыт для проезда транспорта участок улица Луначарского, вследствие чего образовалась пробка на близлежащих улицах Ямской, Флотской, Полевой, Льва Толстого. В настоящее время движение по Луначарского все еще не открыли.

Фото: nashgorod.ru

По данным начальника 32 ПСО Дениса Журавлева, общая площадь пожара составила более 600 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

Однако такое мощное возгорание не могло не пройти без последствий. Дом объявили возможной зоной ЧС из-за вероятности обрушения его конструкций. Такая информация прозвучала на экстренном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в городской администрации.

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