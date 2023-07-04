Ключи уже осенью: в ЖК Домашний 100 квартир, ипотека от 0,5% и ремонт в подарок

В числе последних 100 квартир есть лоты, подходящие под разные потребности: студии от 19 кв.м, однушки и двушки от 32, трехкомнатные от 52 и просторные четырехкомнатные квартиры от 82 кв. м. Здесь есть большие кухни-гостиные 25-28 кв.м, варианты с балконами и лоджиями, угловым остеклением, гардеробными и мастер-спальнями. Эксклюзив в доме «Купеческом» — последняя двухуровневая студия с антресольным этажом.