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Ключи уже осенью: в ЖК Домашний 100 квартир, ипотека от 0,5% и ремонт в подарок

4 июля 2023, 13:10
Фото: ЖК Домашний
В продаже еще есть планировки для студентов, молодых пар и больших семей.

Сразу три дома в первом цифровом микрорайоне Сибири ЖК «Домашний» готовятся встретить новоселов уже этой осенью. 808 семей получат ключи от своих квартир в домах Зодчих, Таежный и Купеческий. Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» рассказал о последних 100 квартирах и выгодных предложениях.

В числе последних 100 квартир есть лоты, подходящие под разные потребности: студии от 19 кв.м, однушки и двушки от 32, трехкомнатные от 52 и просторные четырехкомнатные квартиры от 82 кв. м. Здесь есть большие кухни-гостиные 25-28 кв.м, варианты с балконами и лоджиями, угловым остеклением, гардеробными и мастер-спальнями. Эксклюзив в доме «Купеческом» — последняя двухуровневая студия с антресольным этажом.

Фото: ЖК Домашний

Для тех, кто хочет сэкономить, застройщик предлагает интересные варианты со скидками от 289 000 рублей. Есть даже дисконт более полумиллиона рублей на трешку 54 кв. м.

Клиенты Страны быстро бронируют квартиры с ремонтом в подарок всего помещения или только ванной. Таких предложений остались единицы. При этом ремонт можно включить в ипотеку, а его стоимость выходит в среднем на 25% дешевле для вашего бюджета.

Семейную ипотеку от 0,5% можно оформить на первый год кредитования в банке ВТБ, затем ставка будет 5,7%. Первоначальный взнос — традиционно 15%, срок кредитования от 25 лет. Лимит для Тюмени — 6 млн. рублей.

Фото: ЖК Домашний

Всего в жилом комплексе «Домашний» будет 24 дома и каждый уникален. Разная этажность, формы, фасады создают впечатление, что вы гуляете по целому городу. На самом деле ЖК так и спроектирован.

В «Домашнем» будет самый большой в городе пешеходный бульвар, который объединит все дома. Появится свой фитнес-центр, детские площадки, плей-хабы, общественные огороды, зоны для занятия спортов, уголки для тихого отдыха. На первых этажах домов откроются магазины, салоны, аптеки, кофейни, булочные, торговые галереи.

Фото: ЖК Домашний

Каждая без исключений квартира оснащена базовым пакетом «умного дома». Жильцы могут дистанционного контролировать выключение электричества, перекрытие воды и доступ в дом. При желании новоселы могут расширить смарт-функции квартиры, докупив их у застройщика или самостоятельно. При этом штробить стены и прокладывать дополнительные кабели не придется — девелопер уже все предусмотрел.

Выбрать подходящий вариант можно на сайте ГК «Страна Девелопмент» strana.com.

Реклама. ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Тюменская область#Покупка квартир
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