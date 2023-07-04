Глава РЭО Денис Буцаев сообщил о тенденции роста лотов на ЭТП

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что после вступления в силу закона о расширенной ответственности производителя на бирже вторичных материальных ресурсов начнет стремительно расти количество лотов. Такие ожидания обусловлены тем, что на площадке будут регистрироваться пользователи, которым в кратчайшие сроки необходимо найти контрагентов и выйти с ними на сделку. Как считает глава РЭО, в перспективе услуга по исполнению расширенной ответственности производителя наберет еще большую популярность на площадке, пишет 56orb.ru.