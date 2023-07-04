Глава РЭО Денис Буцаев сообщил о тенденции роста лотов на ЭТП

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что после вступления в силу закона о расширенной ответственности производителя на бирже вторичных материальных ресурсов начнет стремительно расти количество лотов. Такие ожидания обусловлены тем, что на площадке будут регистрироваться пользователи, которым в кратчайшие сроки необходимо найти контрагентов и выйти с ними на сделку. Как считает глава РЭО, в перспективе услуга по исполнению расширенной ответственности производителя наберет еще большую популярность на площадке, пишет 56orb.ru.
Разработчики планируют предоставить пользователям разные временные диапазоны для продвижения объявлений — четыре, двадцать четыре часа, а также сорок восемь часов.
Сервис по продвижению лота будет напоминать функции, реализуемые на популярных онлайн-площадках объявлений. Пользователи смогут обращаться к нему, когда перед ними встанет задача как можно быстрее найти контрагента. Как отметил глава проекта по ЭТП Заур Абдурахимов, за плату объявление пользователя будет подниматься наверх.
На бирже вторичных материальных ресурсов, которую запустили в сентябре 2022 года, представлены вторсырье и вторичные ресурсы, предназначенные для купли-продажи. Кроме этого, с ними можно проводить сделки по переработке, а также выставлять заказы на реализацию лотов в рамках расширенной ответственности производителей. Сейчас пользователями площадки являются более 950 предприятий, которые разместили лоты общей стоимостью 1 млрд рублей.
Напомним, что 25 апреля в Госдуму направили на рассмотрение законопроект о расширенной ответственности производителя.