Глава РЭО Буцаев: До конца 2024 года в РФ появится восемь новых экопромпарков

В Подмосковье на переработку ежегодно будет поступать до 80 тысяч тонн вторичного сырья, среди которого — отходы органики, резины, древесины и стекла. Среди других предприятий в экопромпарке будет построен завод мощностью до 55 тысяч тонн по утилизации отходов органики при помощи личинок мух черной львинки.