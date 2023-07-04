Глава РЭО Буцаев: До конца 2024 года в РФ появится восемь новых экопромпарков

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Новые экопромпарки планируется сдать в эксплуатацию уже в будущем году. Они будут построены на территориях Ленобласти, Краснодарского и Приморского краев и Ставрополья, а также в Подмосковье, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях.
Согласно информации, предоставленной гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, когда разрешения были получены, сразу появилась возможность приступить к работе над инфраструктурой экопромышленных парков — прокладке электросетей, транспортных подъездов, дорог, систем водоснабжения и водоотведения, а также газопроводов. Об этом пишет transsibinfo.com.
«К строительству уже приступили в Челябинской области. До конца лета все парки должны закончить работу по набору резидентов, которые начнут создавать первые объекты уже в следующем году», — рассказал глава РЭО.
В Челябинской области будущие резиденты экопромышленного парка уже приступили к этапу проектирования производств. Фабрики и заводы парка будут перерабатывать до 28 тысяч тонн текстильных и пластиковых отходов.
До 70 тысяч тонн вторичных ресурсов из пластика, стекла и макулатуры будут перерабатывать предприятия парка, который возведут в Краснодарском крае.
В Нижегородской области запланировано строительство заводов по переработке отходов шин, стекла, бумаги, пластика и электроники, рассчитанных на 120 тысяч тонн ТКО.
В Подмосковье на переработку ежегодно будет поступать до 80 тысяч тонн вторичного сырья, среди которого — отходы органики, резины, древесины и стекла. Среди других предприятий в экопромпарке будет построен завод мощностью до 55 тысяч тонн по утилизации отходов органики при помощи личинок мух черной львинки.
Отходы из пенополистирола и пенополиэтилена в объеме до 250 тонн будут ежегодно утилизировать на заводах в Приморье. Кроме того, здесь откроют фабрику по утилизации стеклотары (до 3 000 тонн в год).
В Ставропольском крае, в городе Невинномысске, построят объект утилизации ТКО из стекла мощностью до 80 тысяч тонн в год.
Под Новосибирском появится стеклообогатительная фабрика (СОФ) по подготовке стеклобоя на 200 тысяч тонн. Договор между Сибстеклом и РЭО о совместной работе в отрасли утилизации стекла уже подписан.