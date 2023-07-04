Эксперты «Росводоканал Тюмень» оценили дипломные работы опорного вуза

Отрасль водоснабжения и водоотведения сейчас интенсивно развивается. Новые технологии и методики активно внедряются в тюменском водоканале. Студенты, прошедшие практику на предприятии, отразили свои наблюдения и результаты изысканий в дипломных проектах, а если кто-то из них придет на работу в «Росводоканал Тюмень», то продолжит развивать теорию в реальных делах.