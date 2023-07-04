Эксперты «Росводоканал Тюмень» оценили дипломные работы опорного вуза

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Эксперты тюменского водоканала не только ежегодно оценивают дипломные проекты выпускников, но и участвуют в студенческих семинарах и конференциях. Студенты проходят практику на предприятии и вместе с научными руководителями участвуют в промышленных и лабораторных испытаниях, нацеленных на улучшение технологии качества очистки воды и стоков.
«Отрасль водоснабжения и водоотведения испытывает кадровый дефицит. Мы поддерживаем университет и рады, когда к нам приходят заинтересованные студенты, а потом и выпускники Большая часть сегодняшних сотрудников водоканала являются выпускниками кафедры ВиВ Тюменского университета», — рассказал главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский, оценивавший магистерские проекты.
Отрасль водоснабжения и водоотведения сейчас интенсивно развивается. Новые технологии и методики активно внедряются в тюменском водоканале. Студенты, прошедшие практику на предприятии, отразили свои наблюдения и результаты изысканий в дипломных проектах, а если кто-то из них придет на работу в «Росводоканал Тюмень», то продолжит развивать теорию в реальных делах.