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Банк ДОМ. РФ: В 3 раза увеличился спрос на ипотеку для покупки загородной недвижимости

4 июля 2023, 10:16
Фото: Банк ДОМ.РФ
С начала 2023 года Банк ДОМ.РФ выдал ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство более чем четырем с половиной тысячам семей — общая сумма составила 21 миллиард рублей, что выше показателя первого полугодия прошлого года в количественном выражении в три раза, в денежном — в 2,5 раза.

В сегменте ипотечного кредитования ИЖС средний ежемесячный рост показателя составляет 20 процентов.

Издание пишет, что лидером среди регионов по выданным на индивидуальное жилищное строительство в Банке ДОМ.РФ стали Москва и Подмосковье — 5,8 миллиарда рублей, рост в три раза в сравнении с показателями прошлого года. Далее идет Краснодарский край — 2,6 миллиарда рублей, рост в 2,1 раза, Петербург и Ленобласть — 2,2 миллиарда рублей, рост 3,6 раза, Татарстан — 1,1 миллиарда рублей, рост в три с половиной раза, Новосибирская область — около миллиарда рублей, рост в 3,2 раза.

Также в десятку лидеров по количеству и объемам выданных под ИЖС кредитов в банке вошли Ростовская область — порядка 950 миллионов рублей, рост в 5,6 раза, Тюменская область — свыше 900 миллионов рублей, рост в 3,4 раза, Самарская область — 850 миллионов рублей, рост в три раза, Челябинская область — 550 миллионов рублей, рост в полтора раза, Свердловская область — 450 миллионов рублей, рост в полтора раза.

«Мы наблюдаем постоянный рост выдач на ИЖС начиная с осени прошлого года. После декабрьского всплеска рынок не увидел сезонного снижения интереса в зимний период, наоборот, в январе–феврале он увеличивался, набирая обороты к весенне-летнему периоду. Ожидаем что частное домостроение будет и дальше развиваться опережающими темпами, этому способствуют общий тренд в пользу данного формата и разнообразие льготных ипотечных программ», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Чаще всего — в восьмидесяти процентах случаев в равном распределении — кредиты оформлялись по государственным программам «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека». Ипотека ИЖС для ИТ-специалистов оформлялась в одиннадцати процентах случаев, а кредиты по стандартной рыночной программе выдали в двух с половиной процентах случаев.

Впервые программы ипотечного кредитования под индивидуальное жилищное строительство Банк ДОМ.РФ запустил в 2021 году, и за это время 11,6 тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия — банк выдал кредиты на сумму свыше пятидесяти пяти с половиной миллиардов рублей.

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