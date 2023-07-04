Банк ДОМ. РФ: В 3 раза увеличился спрос на ипотеку для покупки загородной недвижимости

Издание пишет, что лидером среди регионов по выданным на индивидуальное жилищное строительство в Банке ДОМ.РФ стали Москва и Подмосковье — 5,8 миллиарда рублей, рост в три раза в сравнении с показателями прошлого года. Далее идет Краснодарский край — 2,6 миллиарда рублей, рост в 2,1 раза, Петербург и Ленобласть — 2,2 миллиарда рублей, рост 3,6 раза, Татарстан — 1,1 миллиарда рублей, рост в три с половиной раза, Новосибирская область — около миллиарда рублей, рост в 3,2 раза.