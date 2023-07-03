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Жителям Тюмени массово поступают звонки с предложением подписать контракт

3 июля 2023, 15:57
Фото: 1MI

Тюменцам массово поступают звонки с предложением служить по контракту

По информации тюменцев, им стали поступать звонки с предложением служить в армии по контракту.
«Разговор начинается со слов: „Присоединяйся к своим“. Затем робот говорит подробнее про условия подписания контракта. В конце диалога сообщают номер пункта отбора на контрактную службу в Тюмени и номер. Он начинается с цифры 79», — сообщила читательница 72.ру.

В пресс-службе военного комиссариата в Тюмени про обзвоны не слышали. Номер, с который используется для звонков им не знаком.

Сейчас в областной столице служба ко контракту рекламируется на билбордах, видеоэкранах и листовках.

Ранее «Наш город» сообщал, что в городе вновь закрылся штаб ЧВК «Вагнера».

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Военные#Контракты
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