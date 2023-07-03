Жителям Тюмени массово поступают звонки с предложением подписать контракт

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
«Разговор начинается со слов: „Присоединяйся к своим“. Затем робот говорит подробнее про условия подписания контракта. В конце диалога сообщают номер пункта отбора на контрактную службу в Тюмени и номер. Он начинается с цифры 79», — сообщила читательница 72.ру.
В пресс-службе военного комиссариата в Тюмени про обзвоны не слышали. Номер, с который используется для звонков им не знаком.
Сейчас в областной столице служба ко контракту рекламируется на билбордах, видеоэкранах и листовках.
Ранее «Наш город» сообщал, что в городе вновь закрылся штаб ЧВК «Вагнера».