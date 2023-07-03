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За 12 дней специалистам УСТЭК предстоит проверить 89 километров теплосетей Тюмени

3 июля 2023, 08:15
Фото: УСТЭК
Сегодня начинается 4 этап испытаний теплосетей Тюмени на прочность и плотность, он продлится до 14 июля.

В 459 жилых домах, расположенных в контуре улиц Республики, 50 лет Октября, Пермякова, Одесская, Рижская, Пржевальского на 12 дней будет ограничено горячее водоснабжение. Также под отключение попадут 14 школ, 28 детских садов, 4 медицинских учреждения. За это время специалистам УСТЭК предстоит проверить 89 километров трубопроводов и в случае обнаружения повреждений устранить их. С полным перечнем адресов можно ознакомиться на сайте УСТЭК https://ao-ustek.ru.

«Только во время летнего планового отключения горячего водоснабжения УСТЭК имеет возможность провести испытания теплосетей на прочность и плотность. Такая проверка позволяет оценить механическую прочность трубопроводов и запорной арматуры, наличие протечек и разрывов в сварных швах и соединениях. Трубопровод и его элементы считаются прошедшими испытание, если не обнаружено течи, подтеков, запотевания, трещин или признаков разрыва», — сообщил заместитель главного инженера УСТЭК Сергей Мозгонов.

За время проведения 3 этапа гидравлических испытаний теплосетей города специалистами УСТЭК было опрессовано 44 километра магистральных и распределительных теплосетей. В ходе проверки выявлено 13 дефектов, которые своевременно и оперативно устранены, подача горячего водоснабжения потребителям восстановлена.

Напомним, что на управляющих компаниях лежит обязанность по подготовке к следующему отопительному сезону общего теплосетевого имущества дома. Во время гидравлических испытаний городской системы теплоснабжения им следует проверить на прочность и плотность внутридомовые тепловые сети, сдать на поверку прибор учета, промыть водоподогреватели и, при необходимости, провести ремонтные работы. После чего необходимо обратиться в абонентскую службу УСТЭК за составлением акта проверки готовности. Во время третьего этапа гидравлических испытаний было проверено 284 водоподогревателей, по результатам проверки 1 из них не выдержал гидравлические испытания и был отключен для проведения ремонтных работ.

Подача теплоносителя на аварийные тепловые сети или дома с неисправным внутридомовым оборудованием будет возобновлена только после устранения повреждений и получения уведомления от владельца сети или управляющей компании о завершении ремонта.

#УСТЭК#Водоснабжение#Общество#Тюменцы#Елена Чебоксарова#Отопление
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