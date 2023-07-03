За 12 дней специалистам УСТЭК предстоит проверить 89 километров теплосетей Тюмени

Напомним, что на управляющих компаниях лежит обязанность по подготовке к следующему отопительному сезону общего теплосетевого имущества дома. Во время гидравлических испытаний городской системы теплоснабжения им следует проверить на прочность и плотность внутридомовые тепловые сети, сдать на поверку прибор учета, промыть водоподогреватели и, при необходимости, провести ремонтные работы. После чего необходимо обратиться в абонентскую службу УСТЭК за составлением акта проверки готовности. Во время третьего этапа гидравлических испытаний было проверено 284 водоподогревателей, по результатам проверки 1 из них не выдержал гидравлические испытания и был отключен для проведения ремонтных работ.