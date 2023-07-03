Врачи рассказали о спасении пациентки от «удушающей» простуды в Подмосковье

Сразу же пациентку перевели в реанимацию для экстренной операции, когда у нее перестало дышать. За несколько минут ей провели коникотомию — процедуру открытия дыхательных путей. Через разрез в шее установили дыхательную трубку. Благодаря слаженной работе анестезиологов и реаниматологов удалось восстановить дыхание и жизненно важные функции организма за несколько минут, — рассказал специалист.