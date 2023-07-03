Врачи рассказали о спасении пациентки от «удушающей» простуды в Подмосковье

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Пациентку доставили в больницу бригадой скорой помощи. Врачи поставили ей диагноз — эпиглоттит, что означает острое воспаление верхних дыхательных путей и сужение гортани, пишет NEWS.ru
Сразу же пациентку перевели в реанимацию для экстренной операции, когда у нее перестало дышать. За несколько минут ей провели коникотомию — процедуру открытия дыхательных путей. Через разрез в шее установили дыхательную трубку. Благодаря слаженной работе анестезиологов и реаниматологов удалось восстановить дыхание и жизненно важные функции организма за несколько минут, — рассказал специалист.
На следующем этапе лечения врачи удалили абсцесс надгортанника у пациентки, а спустя неделю была удалена и дыхательная трубка. Врач отметил, что в настоящее время девушка чувствует себя хорошо. Она продолжает лечение в лор-отделении, но скоро будет выписана.