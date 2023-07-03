Водитель самосвала насмерть засыпал тюменца зерном

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
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Updated Сегодня, 09:44
Мужчина, находившийся за рулём транспортного средства, не убедился в том, что в разгрузочной яме нет людей. В результате при разгрузке зерновой продукции он засыпал ею тюменца насмерть. Это случилось 15 августа 2019 года.
Вину водитель не признавал, утверждая, что яму засыпал не он.
Калининский районный суд признал мужчину виновным, в соответствии с частью 2 статьи 109 УК РФ, сообщили в пресс-службе объединённой судебной системы региона. Он отправится в тюрьму на 2 года.
Ранее «Наш город» писал, что в областной столице вынесли приговор 39-летнему тюменцу за продажу алкоголя, из-за которого погибли 9 человек.