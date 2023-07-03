В тюменской Зареке «гонщик» пытался скрыться от мотовзвода ГИБДД. Видео

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Двое молодых людей решили покататься на квадроцикле, скорее всего у них не было ВУ. Скорость транспортных средств не превышала 40 км/ч. Горожане сообщают, что в итоге им удалось скрыться.
«Если пытается скрыться, надо просто бежать наглухо, чтобы другим неповадно было», — иронизирует подписчик паблика «ЧС Тюмень» Алексей Сварт.
Ранее «Наш город» сообщал 25 июня под Тюменью водитель без прав попал в ДТП во время полицейской погони. 39-летний водитель не справился с управлением на трассе. результате аварии тюменец получил небольшие травмы, 23-летний пассажир не пострадал.