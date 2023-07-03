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В тюменской Зареке «гонщик» пытался скрыться от мотовзвода ГИБДД. Видео

3 июля 2023, 13:40
Фото: 1MI

Погодя в Тюмени: молодые люди пытались скрыться от ГИБДД

Тюменцы обсуждают «погоню», которая произошла в Зареке. Гонщик скрывался от 4 инспекторов мотобата ГИБДД.
Фото: скрин "ЧС Тюмень"

Двое молодых людей решили покататься на квадроцикле, скорее всего у них не было ВУ. Скорость транспортных средств не превышала 40 км/ч. Горожане сообщают, что в итоге им удалось скрыться.

«Если пытается скрыться, надо просто бежать наглухо, чтобы другим неповадно было», — иронизирует подписчик паблика «ЧС Тюмень» Алексей Сварт.

Ранее «Наш город» сообщал 25 июня под Тюменью водитель без прав попал в ДТП во время полицейской погони. 39-летний водитель не справился с управлением на трассе. результате аварии тюменец получил небольшие травмы, 23-летний пассажир не пострадал.

Под Тюменью водитель-бесправник попал в ДТП во время полицейской погони
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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