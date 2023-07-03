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Posted 3 июля, 12:33

Published 3 июля, 12:33

Modified Сегодня, 03:48

Updated Сегодня, 03:48

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В Тюменской области ведётся системная работа по снижению преступности

3 июля 2023, 12:33
Фото: 1MI
В Тюменской области число зарегистрированных преступлений в период с января по май уменьшилось на два процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели на заседании регионального Координационного совета по профилактике правонарушений в правительстве области.

Заседание прошло под председательством заместителя губернатора Павла Белявского. Первым докладчиком стал замначальника полиции по охране общественного порядка областного управления МВД России Евгений Козлов. По его словам, в настоящее время в регионе отмечается устойчивая тенденция к снижению всех преступлений.

«Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на два процента, краж — на восемь процентов, грабежей — на 13 процентов. Число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на девять процентов. В целом уровень преступности на 100 тысяч населения в Тюменской области уменьшился с 646,3 до 637,9 единицы», — пояснил силовик.

При этом несколько увеличилось общее количество преступлений, совершенных в общественных местах. Поэтому важным вопросом в повестке заседания стали меры по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Сейчас правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» включает в себя свыше 5,3 тысячи камер видеонаблюдения, установленных на территории 23 городов и районов Тюменской области, сообщил директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.

За пять месяцев 2023 года при помощи камер видеонаблюдения на территории области раскрыто семь преступлений и выявлено 190 административных правонарушений, а также задержано 30 лиц, находившихся в розыске.

По госпрограмме Тюменской области «Профилактика правонарушений» предусмотрено совершенствование и модернизация АПК «Безопасный город». На эти цели планируется потрать свыше 274 миллионов рублей.

В 2023 году на систему «Безопасный город» из бюджета выделят 83 миллиона рублей
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