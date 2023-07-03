В Тюменской области ведётся системная работа по снижению преступности

«Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на два процента, краж — на восемь процентов, грабежей — на 13 процентов. Число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на девять процентов. В целом уровень преступности на 100 тысяч населения в Тюменской области уменьшился с 646,3 до 637,9 единицы», — пояснил силовик.