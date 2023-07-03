В Тюменской области ведётся системная работа по снижению преступности

Posted 3 июля, 12:33
Published 3 июля, 12:33
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Заседание прошло под председательством заместителя губернатора Павла Белявского. Первым докладчиком стал замначальника полиции по охране общественного порядка областного управления МВД России Евгений Козлов. По его словам, в настоящее время в регионе отмечается устойчивая тенденция к снижению всех преступлений.
«Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на два процента, краж — на восемь процентов, грабежей — на 13 процентов. Число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на девять процентов. В целом уровень преступности на 100 тысяч населения в Тюменской области уменьшился с 646,3 до 637,9 единицы», — пояснил силовик.
При этом несколько увеличилось общее количество преступлений, совершенных в общественных местах. Поэтому важным вопросом в повестке заседания стали меры по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Сейчас правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» включает в себя свыше 5,3 тысячи камер видеонаблюдения, установленных на территории 23 городов и районов Тюменской области, сообщил директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.
За пять месяцев 2023 года при помощи камер видеонаблюдения на территории области раскрыто семь преступлений и выявлено 190 административных правонарушений, а также задержано 30 лиц, находившихся в розыске.
По госпрограмме Тюменской области «Профилактика правонарушений» предусмотрено совершенствование и модернизация АПК «Безопасный город». На эти цели планируется потрать свыше 274 миллионов рублей.