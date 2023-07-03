В Тюменской области «Новые люди» передали гуманитарный груз в зону СВО

Фонд «Добру быть!» работает с 2020 года. Решение провести совместную акцию с «Новыми людьми» связано с общими целями фонда и партии. Это стремление помочь людям. После успешно проведенного мероприятия планируется дальнейшее сотрудничество в реализации благотворительных проектов и мероприятий разной направленности. Фонд уже реализовал более 55 социальных проектов, 105 акций адресной помощи, более 300 добрых дел. Одно из основных направлений работы — благоустройство дворов и проведение благотворительных мероприятий.