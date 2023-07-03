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В Тюменской области «Новые люди» передали гуманитарный груз в зону СВО

3 июля 2023, 12:55
Фото: пресс-служба партии "Новые люди"
Двадцать тонн гуманитарного груза направилось из Тюменской области в зону проведения специальной военной операции. Это еда, вода, чай, кофе и другие предметы первой необходимости.

Гуманитарную помощь бойцам передало региональное отделение партии «Новые люди» вместе с благотворительным фондом «Добру быть!»

«Наши сторонники регулярно помогают бойцам в зоне специальной военной операции. Сегодня мы решили сделать это централизованно. Вместе с фондом „Добру быть!“ отправили самое необходимое. Мы благодарим бойцов за их неотступное служение нашей стране. Тюменцы очень ждут вас с победой», — подчеркнул секретарь совета регионального отделения партии «Новые люди» в Тюменской области Владислав Осатюк.

Сейчас машина с гуманитарным грузом направляется в Макеевку (ДНР).

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

«Сегодня настал момент, когда мы особенно должны сплотиться, вместе помогать нашим ребятам в зоне спецоперации. Уверен, наш груз принесет большую пользу бойцам, которые работают сегодня на передовой и защищают наше отечество», — отметил руководитель фонда «Добру быть!», предприниматель, гендиректор «УралСтрой» Рудик Манукян.

Фонд «Добру быть!» работает с 2020 года. Решение провести совместную акцию с «Новыми людьми» связано с общими целями фонда и партии. Это стремление помочь людям. После успешно проведенного мероприятия планируется дальнейшее сотрудничество в реализации благотворительных проектов и мероприятий разной направленности. Фонд уже реализовал более 55 социальных проектов, 105 акций адресной помощи, более 300 добрых дел. Одно из основных направлений работы — благоустройство дворов и проведение благотворительных мероприятий.

Помощь жителям Новых регионов России и бойцам в зоне СВО остаётся одним из важных направлений работы «Новых людей» в разных регионах. Бойцам передают технику, жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — продукты, одежду и книги.

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