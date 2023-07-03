В Тюменском районе в реке утонул пожилой мужчина. Он решил искупаться вечером

Как рассказал «Нашему Городу» начальник управление поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин, помощь спасателей не понадобилась — родственники достали тело погибшего тюменца со дна реки самостоятельно. По предварительным данным, утонувшему мужчине было около 50 лет.