В Тюменском районе в реке утонул пожилой мужчина. Он решил искупаться вечером

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Как рассказал «Нашему Городу» начальник управление поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин, помощь спасателей не понадобилась — родственники достали тело погибшего тюменца со дна реки самостоятельно. По предварительным данным, утонувшему мужчине было около 50 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что Роспотребнадзор разрешил жителям Тюменской области купаться в десяти водоемах. Они официально признаны безопасными.