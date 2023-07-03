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В Тюменском районе в реке утонул пожилой мужчина. Он решил искупаться вечером

3 июля 2023, 06:33
Фото: 1MI

Под Тюменью в реке нашли тело пожилого мужчины

Пожилой мужчина утонул в реке Тура в районе села Мальково. Трагедия произошла накануне вечером.
Сюжет
Тюмень

Как рассказал «Нашему Городу» начальник управление поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин, помощь спасателей не понадобилась — родственники достали тело погибшего тюменца со дна реки самостоятельно. По предварительным данным, утонувшему мужчине было около 50 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что Роспотребнадзор разрешил жителям Тюменской области купаться в десяти водоемах. Они официально признаны безопасными.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Утонувшие#Тюмень#Тюменская область
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