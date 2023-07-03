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В Тюменском районе в ходе конфликта умер 27-летний мужчина

3 июля 2023, 10:24
Фото: 1MI

Молодой мужчина умер в ходе конфликта в Тюменском районе

Несколько дней назад в тюменском районе в ходе конфликта умер 27-летний мужчина. Полиция задержала подозреваемого.
«По версии следствия, 30 июня 2023 года в частном доме, расположенном в деревне Ошкукова Тюменского района, между 45-летним подозреваемым и его 27-летним пасынком в результате личных неприязненных отношений произошел конфликт, во время которого злоумышленник нанес последнему множественные удары руками», — сообщили в СКР по Тюменской области.

Мёртвое тело обнаружили соседи на следующий день во дворе дома. 45-летнего подозреваемого задержали, в ходе допроса мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени водитель самосвала обвиняется в убийстве человека по неосторожности.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Смерть
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