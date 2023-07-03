В Тюменском районе в ходе конфликта умер 27-летний мужчина

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
«По версии следствия, 30 июня 2023 года в частном доме, расположенном в деревне Ошкукова Тюменского района, между 45-летним подозреваемым и его 27-летним пасынком в результате личных неприязненных отношений произошел конфликт, во время которого злоумышленник нанес последнему множественные удары руками», — сообщили в СКР по Тюменской области.
Мёртвое тело обнаружили соседи на следующий день во дворе дома. 45-летнего подозреваемого задержали, в ходе допроса мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени водитель самосвала обвиняется в убийстве человека по неосторожности.