nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:09

Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Изображение материала

В Тюмени закрылся штаб ЧВК «Вагнер», Тюмень — как город казахов, ресторан Chicko

3 июля 2023, 17:09
Фото: 1MI

Тюмень — как город казахов, ресторан Chicko, в Тюмени закрылся штаб ЧВК «Вагнер»

Центры по набору ЧВК «Вагнер» в российских городах приостанавливают работу на месяц. Штаб в Тюмени тоже прекратил принимать новые заявки.

ЧВК «Вагнер» приостановил работу в Тюмени.

«В связи с временным не участием ЧВК Вагнер в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на 1 месяц», — указано в сообщениях.

«Нашему Городу» оперативно получить комментарий в тюменском штабе ЧВК «Вагнер» не удалось. По указанным номерам срабатывает автоответчик.

Тюмень — город казахов? Телеведущий из Казахстана заявил о территориальных претензиях.

В одной из телепередач ТВ в Казахстане ведущий высказал версию, что Тюмень исконно была северной частью казахских кочевий.

«Западная Сибирь, астраханские земли и Алтай всегда являлись ареалом расселения казахов. Тюмень на казахском звучит как „темен“, то есть „нижняя земля“ — это было северной частью казахских кочевий», — заявил телеведущий.

В их ареал вошла и территория Оренбурга. За разъяснениями мы обратились к историку-краеведу и кандидату исторических наук Александру Петрушину. Специалист заявил, что на самом деле казахи к Тюмени не имели никакого отношения.

«До похода Ермака здесь было Сибирское ханство и казахи к нему не имели отношения вовсе. Тут были сибирские татары, потом пришли русские. Так что пусть в Казахстане изучают свою историю, а мы тут сами разберемся. Это лишь сейчас мы все живем вместе, дружно и тепло принимаем у нас жителей Казахстана», — сказал Александр Петрушин.

Он также посоветовал обстоятельнее подходить к изучению истории и не делать поспешных выводов, которые ничем научным не обоснованы.

Ресторан Chicko заработал в Тюмени за 1 день более полумиллиона рублей.

За первый день работы корейского стритфуда Chicko заработок заведения составил 658 тысяч рублей. Об этом сообщил в социальных сетях основатель сети Сергей Лебедев.

«Это новый рекорд по всей сети. Я так рад, что мы делаем такие феноменальные результаты. Все благодаря слаженной работе управляющей компании и команде партнеров», — сообщил Лебедев.

Ранее «Наш Город» писал, что корейский ресторан Chicko начал работать в Тюмени 1 июля. Сумма инвестиций в новое заведение составила 20 миллионов рублей. Часть финансовых средств на правах партнера в ресторан вложил холдинг «МаксиМ».

Тюменцы раскритиковали очереди и меню корейского ресторана Chicko
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа
Подпишитесь
Мистическое Суперлуние в Тюмени: оранжевая Луна, вещие сны и тревога
Сегодня, 07:59
В Тюмени загородная недвижимость в ближайшие 10 лет подорожает в 10 раз
Сегодня, 03:31
«Придется отдать всю зарплату»: во сколько обойдется кондиционер в Тюмени?
Сегодня, 07:30
Тюмень — город казахов? Телеведущий из Казахстана заявил о территориальных претензиях
Сегодня, 08:46
Штаб ЧВК «Вагнер» приостановил работу в Тюмени
Сегодня, 06:18
В Тюмени подешевели помидоры, капуста и бананы
Сегодня, 02:25