В Тюмени закрылся штаб ЧВК «Вагнер», Тюмень — как город казахов, ресторан Chicko

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
ЧВК «Вагнер» приостановил работу в Тюмени.
«В связи с временным не участием ЧВК Вагнер в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на 1 месяц», — указано в сообщениях.
«Нашему Городу» оперативно получить комментарий в тюменском штабе ЧВК «Вагнер» не удалось. По указанным номерам срабатывает автоответчик.
Тюмень — город казахов? Телеведущий из Казахстана заявил о территориальных претензиях.
В одной из телепередач ТВ в Казахстане ведущий высказал версию, что Тюмень исконно была северной частью казахских кочевий.
«Западная Сибирь, астраханские земли и Алтай всегда являлись ареалом расселения казахов. Тюмень на казахском звучит как „темен“, то есть „нижняя земля“ — это было северной частью казахских кочевий», — заявил телеведущий.
В их ареал вошла и территория Оренбурга. За разъяснениями мы обратились к историку-краеведу и кандидату исторических наук Александру Петрушину. Специалист заявил, что на самом деле казахи к Тюмени не имели никакого отношения.
«До похода Ермака здесь было Сибирское ханство и казахи к нему не имели отношения вовсе. Тут были сибирские татары, потом пришли русские. Так что пусть в Казахстане изучают свою историю, а мы тут сами разберемся. Это лишь сейчас мы все живем вместе, дружно и тепло принимаем у нас жителей Казахстана», — сказал Александр Петрушин.
Он также посоветовал обстоятельнее подходить к изучению истории и не делать поспешных выводов, которые ничем научным не обоснованы.
Ресторан Chicko заработал в Тюмени за 1 день более полумиллиона рублей.
За первый день работы корейского стритфуда Chicko заработок заведения составил 658 тысяч рублей. Об этом сообщил в социальных сетях основатель сети Сергей Лебедев.
«Это новый рекорд по всей сети. Я так рад, что мы делаем такие феноменальные результаты. Все благодаря слаженной работе управляющей компании и команде партнеров», — сообщил Лебедев.
Ранее «Наш Город» писал, что корейский ресторан Chicko начал работать в Тюмени 1 июля. Сумма инвестиций в новое заведение составила 20 миллионов рублей. Часть финансовых средств на правах партнера в ресторан вложил холдинг «МаксиМ».