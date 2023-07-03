В центре Тюмени молодые люди ездили высунувшись из окна, их задержали. Фото

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
На следующих день нарушителей задержали. Вояж с пассажирами в окнах автомобиля снимал на телефон тюменец из другой машины.
«43-летний водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей, в виде штрафа — 1 тысяча рублей. Каждый из пассажиров оштрафован на 500 рублей», — сообщили в ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени возникла пробка в 3,3 км из-за дорожных работ.