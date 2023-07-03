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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

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В центре Тюмени молодые люди ездили высунувшись из окна, их задержали. Фото

3 июля 2023, 13:28
Фото: ГИБДД

Молодые люди весело ездили в центре Тюмени. Их задержали

Инспекторы полка ДПС установили личности водителя и пассажиров, которые весело ездили в центре Тюмени и грубо нарушили ПДД.

На следующих день нарушителей задержали. Вояж с пассажирами в окнах автомобиля снимал на телефон тюменец из другой машины.

«43-летний водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей, в виде штрафа — 1 тысяча рублей. Каждый из пассажиров оштрафован на 500 рублей», — сообщили в ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени возникла пробка в 3,3 км из-за дорожных работ.

Серьезная пробка возникла около Тюмени из-за дорожных работ
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#ГИБДД
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