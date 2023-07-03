Уральские предприниматели ждут открытия новых МСК

Posted Сегодня, 06:54
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В твердых коммунальных отходах большое количество упаковки, состоящей из различных материалов, которые можно использовать повторно. Но в общей массе эти фракции полезного вторсырья смешаны и загрязнены органикой. Поэтому их необходимо не просто рассортировать, но и подготовить к новому использованию в производстве. Это касается пластика, стекла, и, конечно, консервных банок. Ежегодный объем такой тары на российском рынке оценивается приблизительно в 2-3 млрд штук. В нее упакованы напитки, овощные, рыбные и мясные консервы.
Жестяные консервные и алюминиевые банки, как и другие металлические отходы, не разлагаются в полной мере. Они окисляются и распадаются на мельчайшие фрагменты от 10 до 50 лет. Окисление относится к химическим реакциям, выделяющим тепло и вредные вещества.
В отличие от него, она состоит не из однородного состава. Жесть — холоднокатаная отожжённая листовая сталь толщиной 0,10 — 0,36 мм с нанесенными защитными покрытиями из олова или специальными покрытиями. Сложная структура вещества накладывает дополнительные требования к технологии ее переработки. Нужна дополнительная подготовка: не только отделение от банки этикеток, остатков пищи, но и лаковых примесей. С обычными металлами это все нельзя отправить в печь для переплавки — жесть просто сгорит.
При такой «специфической» работе с этим вторичным ресурсом, стоит вопрос его выделения из общей массы твердых коммунальных отходов. В промышленных масштабах этот вид вторсырья заготавливают только на мусоросортировочных заводах. Например, профессиональная сортировка осуществляется на заводах в Тюменской области.
Напомним, Тюменская область одной из первых в России приступила к реформе обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2022 года в регионе осуществляется 100% сортировка ТКО, хотя целевой показатель нацпроекта «Экология» по полной сортировке отходов Россия должна достичь только к 2030 году.
Сортировка позволяет возвращать во вторичный оборот не менее 20% от общего объема ТКО. Такое решение обеспечит тюменскому региону до 2026 года досрочное выполнение целевых показателей по национальному проекту.
На сортировочных предприятиях в Тюмени, Тобольске и Ишиме, эксплуатируемых ООО «ТЭО» (местный региональный оператор), настроен многоэтапный процесс отделения металлов от любых других видов материалов, а также от друг друга. Далее у двух типов банки, алюминиевой и жестяной, начинается свой самостоятельный путь в переработку: технология примерно одна, но разные температурные режим.
С пищевой жестью работает свердловское предприятие ООО «Втор-элемент». Общество занимается демонтажем зданий, но есть и отдельный участок, на котором жестяные консервные банки готовят для металлургических производств.
Предприятие является многопрофильной площадкой по работе с металлическим вторсырьем. Для правильной подготовки пищевой жести используется дробилка и пиролизная печь, где при температуре около 750 градусов жесть «отжигают» от примесей и получают исходное качество листовой стали. Именно в таком состоянии его готовы принимать металлурги. С примесями жесть не пригодна для вторичного использования, рассказал директор ООО «Втор-элемент» Виталий Сметанин.
В настоящее время «Втор-элемент» покупает жестяную банку в Тюменской области. Достаточных объемов этого вторсырья на Среднем Урале нет, так как еще не работают крупные сортировочные мощности.
Для расширения бизнеса ООО «Втор-элемент» нужны стабильные источники поставок. С открытием мусоросортировочных заводов на территории Свердловской области эта проблема может решиться. Ждем! — сказал Виталий Сметанин.
Отметим, в Нижнем Тагиле заканчивается строительство мусоросортировочного комплекса. Запуск планируется провести уже в конце 2023 года.
МСК находится в высокой степени готовности. Работы по нему завершатся до конца лета. Все готово к установке производственного оборудования в соответствии с концессией, которая подписана между «Облкоммунэнерго» и администрацией города Нижний Тагил. такие срок. Сдача этого объекта состоится в конце 2023 года. Мы успешно двигаемся по намеченным планам, — сообщил генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
На МСК планируется отбирать не менее 30% всех отходов, из которых 11% направят на вторичное использование (стекло, бумага и картон, черные и цветные металлы, различные виды пластиков). 19% — органические материалы — направляются на участок компостирования для получения техногрунта.
Техногрунт предполагается использовать для промежуточной изоляции на полигоне отходов, а также во время последующей рекультивации заполненных участков полигона. Остальные 70% ТКО будут рекультивировать на новом полигоне. Проектная мощность предприятия составит 185 тысяч тонн в год. Еще 129 тысяч тонн сможет вместить новый полигон.
При разработке проекта МСК и Полигона были учтены все аспекты, направленные на экологическую безопасность, а вся документация получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, отмечают эксперты.
По национальному проекту «Экология» к 2030 году в России 100% твердых коммунальных отходов должно проходить сортировку, более половины образуемых в регионах ТКО должны возвращаться на вторичную переработку. Технологически уральские предприниматели к этому готовы.