Уральские предприниматели ждут открытия новых МСК

В твердых коммунальных отходах большое количество упаковки, состоящей из различных материалов, которые можно использовать повторно. Но в общей массе эти фракции полезного вторсырья смешаны и загрязнены органикой. Поэтому их необходимо не просто рассортировать, но и подготовить к новому использованию в производстве. Это касается пластика, стекла, и, конечно, консервных банок. Ежегодный объем такой тары на российском рынке оценивается приблизительно в 2-3 млрд штук. В нее упакованы напитки, овощные, рыбные и мясные консервы.