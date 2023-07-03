У жителей Тюменской области выросла продолжительность рабочей недели

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
При этом мужчины работали по 39 часов 30 минут, а женщины по 37 часов 27 минуты. Такие данные предоставила аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
По информации аналитиков, в целом по России с начала года продолжительность трудовой недели выросла до 38,5 часов. Это рекордный показатель за последние 9 лет. Ранее такая же длительность рабочей недели была зафиксирована в IV квартале 2012 года 38 часов 29 минут). Самая короткая рабочая неделя была зарегистрирована в период пандемии, во II квартале 2020 года — 31 час 37 минут.
«Общее увеличение рабочих часов произошло преимущественно за счет повышения экономической вовлеченности женщин. В первом квартале 2023 года мужчины традиционно работали больше женщин — 39 часов 21 минуту в неделю против 37 часов 36 минут, то есть примерно на 1 час 45 минут. По сравнению с первым кварталом 2022 года продолжительность рабочей недели у мужчин практически не изменилась — выросла лишь на 4 минуты. У женщин она возросла на существенные 27 минут», — отметил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян в беседе с РБК Тюмень.
Согласно трудовому законодательству, продолжительность трудовой недели не должна превышать 40 часов. Большее число часов могут работать те, у кого установлен ненормированный график.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год размер средней заработной платы увеличился на 11,3% и достиг 64,4 тысячи рублей.