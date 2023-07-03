У жителей Тюменской области выросла продолжительность рабочей недели

По информации аналитиков, в целом по России с начала года продолжительность трудовой недели выросла до 38,5 часов. Это рекордный показатель за последние 9 лет. Ранее такая же длительность рабочей недели была зафиксирована в IV квартале 2012 года 38 часов 29 минут). Самая короткая рабочая неделя была зарегистрирована в период пандемии, во II квартале 2020 года — 31 час 37 минут.