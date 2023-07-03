Тюменцы раскупили все билеты на последнюю конференцию местного блогера

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
«11 билбордов с нашей конфой по городу есть, а билетов на конфу нет», — сообщила Светлана Захарова в своём Telegram-канале.
Мероприятие пройдёт 5 июля, стоимость билетов составляла 2 500 рублей. Тюменский блогер отметила, что после конференции в 20:00 начнется вечеринка в кафе Atmosphere.
«Света, меняй место, хочу на попасть на конференцию», — попросила Terenyusha подписчица её Telegram-канала.
Ранее «Наш город» сообщал, что Инстасамка (Дарья Зотеева из Тобольска) снова выступает с концертами в России.