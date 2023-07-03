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Тюменцы раскупили все билеты на последнюю конференцию местного блогера

3 июля 2023, 14:35
Фото: Скрин блогер Terenyusha

Жители Тюмени скупили билеты на последнюю конференцию местного блогера

Блогер Terenyusha (Светлана Захарова) сообщила о продаже всех билетов на прощальную конференцию в Тюмени. Она скоро уедет из города, возможно навсегда.
«11 билбордов с нашей конфой по городу есть, а билетов на конфу нет», — сообщила Светлана Захарова в своём Telegram-канале.

Мероприятие пройдёт 5 июля, стоимость билетов составляла 2 500 рублей. Тюменский блогер отметила, что после конференции в 20:00 начнется вечеринка в кафе Atmosphere.

«Света, меняй место, хочу на попасть на конференцию», — попросила Terenyusha подписчица её Telegram-канала.

Ранее «Наш город» сообщал, что Инстасамка (Дарья Зотеева из Тобольска) снова выступает с концертами в России.

Инстасамке разрешили выступать с концертами в России
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Деньги
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