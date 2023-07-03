Тюменцы раскритиковали очереди и меню корейского ресторана Chicko

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Они вспомнили, что подобным образом ранее окрылили «чёрный ресторан», тогда в Тюмени приезжал Тимоти. Потом заведение закрыли.
«Ничего особенного, частично не вкусно, дорого и порции маленькие», — отметил подписчик Telegram-канала «Наш город» Тимофей В.
Горожане полагают, что в Тюмени не хватает ресторана с мексиканской кухней «она нам сильно ближе».
Ранее «Наш город» отмечал, что корейский ресторан быстрого питания Chicko за сутки заработал более 600 тысяч рублей выручки.