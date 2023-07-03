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Тюменцы раскритиковали очереди и меню корейского ресторана Chicko

3 июля 2023, 14:55
Фото: 1MI

Жителям Тюмени не понравились большие очереди в новый ресторан

Подписчики Telegram-канала «Наш город» раскритиковали очереди и меню корейского стрит-фуда Chicko.

Они вспомнили, что подобным образом ранее окрылили «чёрный ресторан», тогда в Тюмени приезжал Тимоти. Потом заведение закрыли.

«Ничего особенного, частично не вкусно, дорого и порции маленькие», — отметил подписчик Telegram-канала «Наш город» Тимофей В.

Горожане полагают, что в Тюмени не хватает ресторана с мексиканской кухней «она нам сильно ближе».

Ранее «Наш город» отмечал, что корейский ресторан быстрого питания Chicko за сутки заработал более 600 тысяч рублей выручки.

Корейский ресторан Chicko заработал в Тюмени за 1 день более полумиллиона рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Деньги
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