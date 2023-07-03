Тюменке в автобусе стало плохо: её высадили прямо в поле, не довозя до остановки

В комментариях автор поста уточнила, что у девушки проблемы с сосудами, а в салоне автобуса не был включён кондиционер. Пассажирке стало плохо на остановке «Парк Пограничников», но тем не менее она проехала в автобусе еще какое-то время. Её высадили, не доезжая до турбазы «Верхний бор». Там её стошнило.