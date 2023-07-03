Тюменке в автобусе стало плохо: её высадили прямо в поле, не довозя до остановки

Posted Сегодня, 01:57
Published Сегодня, 01:57
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Updated Сегодня, 01:59
Девушку не довезли до остановки и высадили в поле.
«Моя дочь поехала на дачу в автобусе N 155, и 1 июля автобус отошёл от улицы Дзержинского в 12.55. После деревни Казарова ей стало плохо, и её просто высадили в поле. Огромная благодарность женщине, которая остановилась и довезла её до остановки, где её забрали родные», — написала местная жительница в паблике «ЧС Тюмень».
В комментариях автор поста уточнила, что у девушки проблемы с сосудами, а в салоне автобуса не был включён кондиционер. Пассажирке стало плохо на остановке «Парк Пограничников», но тем не менее она проехала в автобусе еще какое-то время. Её высадили, не доезжая до турбазы «Верхний бор». Там её стошнило.
В комментариях подписичики паблика высказали мнение, что в подобных случаях человека ни в коем случае нельзя высаживать из общественного транспорта.
«Недавно утром ехали на автобусе с соседнего поселка в Тюмень и тоже мальчишке плохо стало, так всем автобусом ждали скорую и водитель сказал, что не положено оставлять человека в таком состоянии!» — написала местная жительница.
Ранее «Наш город» писал, что автомобилисту стало плохо за рулём. В результате он погиб под Тюменью.