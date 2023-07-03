nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:57

Published Сегодня, 01:57

Modified Сегодня, 01:59

Updated Сегодня, 01:59

Изображение материала

Тюменке в автобусе стало плохо: её высадили прямо в поле, не довозя до остановки

3 июля 2023, 01:57
Фото: 1MI

Пассажирку в полуобморочном состоянии высадили из автобуса N 155 в Тюмени

Тюменка сообщила, что в минувшую субботу её дочери стало плохо в автобусе N 155.
Сюжет
Автобус

Девушку не довезли до остановки и высадили в поле.

«Моя дочь поехала на дачу в автобусе N 155, и 1 июля автобус отошёл от улицы Дзержинского в 12.55. После деревни Казарова ей стало плохо, и её просто высадили в поле. Огромная благодарность женщине, которая остановилась и довезла её до остановки, где её забрали родные», — написала местная жительница в паблике «ЧС Тюмень».

В комментариях автор поста уточнила, что у девушки проблемы с сосудами, а в салоне автобуса не был включён кондиционер. Пассажирке стало плохо на остановке «Парк Пограничников», но тем не менее она проехала в автобусе еще какое-то время. Её высадили, не доезжая до турбазы «Верхний бор». Там её стошнило.

В комментариях подписичики паблика высказали мнение, что в подобных случаях человека ни в коем случае нельзя высаживать из общественного транспорта.

«Недавно утром ехали на автобусе с соседнего поселка в Тюмень и тоже мальчишке плохо стало, так всем автобусом ждали скорую и водитель сказал, что не положено оставлять человека в таком состоянии!» — написала местная жительница.

Ранее «Наш город» писал, что автомобилисту стало плохо за рулём. В результате он погиб под Тюменью.

Под Тюменью в ДТП погиб водитель китайской иномарки. Ему стало плохо за рулем
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Автобус#Обморок#Пассажиры#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
«Ваши мужья готовы изменить вам со мной»: откровения тюменской танцовщицы
30 июня 10:40
Арбитражи июня: алкоголь на 1,5 млн, консервация церкви и падение «Магеллана»
30 июня 07:46
«Дорог нет, но вы держитесь»: тюменцы не могут выехать в город из своего ЖК
29 июня 10:34
Собираемся на пляж: тюменцам разрешили купаться в 10 водоемах
30 июня 05:28
Прямые рейсы на Кубу и новые правила ОСАГО: что изменится в жизни тюменцев с 1 июля
30 июня 06:05
Тюменца, избившего ребенка в сквере «Серебряные ключи», нашли. Подробности ЧП
30 июня 06:28