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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

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Строительный бум в Тюмени: в регионе резко выросло число запросов на ипотеку

3 июля 2023, 06:29
Фото: 1MI
Говорит ли рост ипотечного кредитования о стабильности ва регионе?

В Тюменской области с начала года взяли более 40 тысяч ипотек

Некоторые договоры заключаются в течение одного дня.

В Тюменской области с начала 2023 года зарегистрировано уже 40,8 тысяч ипотечных сделок. Это более чем на 37 процентов выше, чем за тот же период годом ранее.

3,3 тысячи заявок приходятся на «льготную» ипотеку. О том, что это за вид кредитования, рассказали в Управлении Росреестра по Тюменской области.

«В регионе реализуется программа „Ипотека за 24 часа“. Она значительно упрощает процесс получения ипотеки и сокращает сроки ее регистрации», — рассказали в ведомстве.

Еще одной особенностью льготной ипотеки является то, что договоры заключаются в короткие сроки — в течение одного дня. Отмечается, что для этого не должно быть причин, препятствующих регистрации.

#Александр Макаренко#Ипотека#Строительство дома#Строительство жилья#Общество#Строительство#Тюменская область
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