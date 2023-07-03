Строительный бум в Тюмени: в регионе резко выросло число запросов на ипотеку

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В Тюменской области с начала 2023 года зарегистрировано уже 40,8 тысяч ипотечных сделок. Это более чем на 37 процентов выше, чем за тот же период годом ранее.
3,3 тысячи заявок приходятся на «льготную» ипотеку. О том, что это за вид кредитования, рассказали в Управлении Росреестра по Тюменской области.
«В регионе реализуется программа „Ипотека за 24 часа“. Она значительно упрощает процесс получения ипотеки и сокращает сроки ее регистрации», — рассказали в ведомстве.
Еще одной особенностью льготной ипотеки является то, что договоры заключаются в короткие сроки — в течение одного дня. Отмечается, что для этого не должно быть причин, препятствующих регистрации.