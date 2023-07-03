Схема движения автобусов № 41, 84, 119 и 134 в Тюмени изменится

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Меняется схема движения автобусов № 119 и 134.
«На период производства работ по капитальному ремонту тепловых сетей в районе ул. Домостроителей, 26, к. 3, маршруты № 41, 84 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими и дополнительными остановочными пунктами по маршрутам объезда», — отмечается на сайте «Тюменьгортранса».
С 8 июля 2023 года в Тюмени изменятся маршруты №119 («Завод медоборудования — с/о „Промстроевец“) и №134 („Завод медоборудования — с/о „Ясная поляна“). В обновленном маршруте исключат промежуточные остановки „ЖК „Юбилейный“, „микрорайонн Суходольский“, „микрорайон Видный“, „ул. Линейная“, „ул. Федюнинского, 83“ в обратном направлении. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты: „ул. Моторостроителей“, „Восточный 3“, „ТЭЦ № 2“, „Поликлиника“ и „ул. Теплотехников“ в сторону ул. Пермякова.
Обновлённое расписание автобусов можно уточнить в мобильном приложении «Тюменский транспорт» и по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.
За последний месяц в областной столице 8 маршрутов изменили своё расписание. В большинстве случаев это связанно с ремонтными работами, которые проводятся в Тюмени. Ожидается, что их число существенно увеличится ближе к сентябрю. Это может вызвать пробки в городе. В июле и августе дорожные службы продолжат ремонт трасс и теплосетей. Ожидаются изменения автобусных маршрутов, которые следуют через центр Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что до седьмого июля временно изменятся схемы маршрутов N 28, 43 и 84 в связи с проведением работ на улице Максима Горького. Со 2 июля 2023 года в связи с изменением организации движения на пересечении автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» с ул. Авторемонтной увеличится протяженность движения маршрутов регулярных перевозок № 2 «п. ДОК — ул. Таллинская», № 9 «Центральный рынок — с/о „Лесник“, № 99 „Областная библиотека — с/о „Ручеек“ с сохранением прежних остановочных пунктов.
Со следующего месяца изменится схема маршрута №85. Поменяются правила проезда на объездной дороге в районе улицы Авторемонтной. Из-за этого увеличится протяженность пути автобусов. Из схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты «Учхоз», «ул. Троицкая», «Сельхозтехника», «Школа № 51», «ТЭМЗ», «ул. Авторемонтная», «ул. Аккумуляторная» в обратном направлении. Маршрут будет следовать по улицам Медовой и Селекционной в обратном направлении.