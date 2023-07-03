Схема движения автобусов № 41, 84, 119 и 134 в Тюмени изменится

За последний месяц в областной столице 8 маршрутов изменили своё расписание. В большинстве случаев это связанно с ремонтными работами, которые проводятся в Тюмени. Ожидается, что их число существенно увеличится ближе к сентябрю. Это может вызвать пробки в городе. В июле и августе дорожные службы продолжат ремонт трасс и теплосетей. Ожидаются изменения автобусных маршрутов, которые следуют через центр Тюмени.