nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Изображение материала

Схема движения автобусов № 41, 84, 119 и 134 в Тюмени изменится

3 июля 2023, 12:11
Фото: 1MI
В областной столице с 4 по 11 июля временно изменится движение маршрутов № 41, 84, сообщает «Тюменьгортранс».

Меняется схема движения автобусов № 119 и 134.

«На период производства работ по капитальному ремонту тепловых сетей в районе ул. Домостроителей, 26, к. 3, маршруты № 41, 84 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими и дополнительными остановочными пунктами по маршрутам объезда», — отмечается на сайте «Тюменьгортранса».

С 8 июля 2023 года в Тюмени изменятся маршруты №119 («Завод медоборудования — с/о „Промстроевец“) и №134 („Завод медоборудования — с/о „Ясная поляна“). В обновленном маршруте исключат промежуточные остановки „ЖК „Юбилейный“, „микрорайонн Суходольский“, „микрорайон Видный“, „ул. Линейная“, „ул. Федюнинского, 83“ в обратном направлении. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты: „ул. Моторостроителей“, „Восточный 3“, „ТЭЦ № 2“, „Поликлиника“ и „ул. Теплотехников“ в сторону ул. Пермякова.

Обновлённое расписание автобусов можно уточнить в мобильном приложении «Тюменский транспорт» и по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

За последний месяц в областной столице 8 маршрутов изменили своё расписание. В большинстве случаев это связанно с ремонтными работами, которые проводятся в Тюмени. Ожидается, что их число существенно увеличится ближе к сентябрю. Это может вызвать пробки в городе. В июле и августе дорожные службы продолжат ремонт трасс и теплосетей. Ожидаются изменения автобусных маршрутов, которые следуют через центр Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что до седьмого июля временно изменятся схемы маршрутов N 28, 43 и 84 в связи с проведением работ на улице Максима Горького. Со 2 июля 2023 года в связи с изменением организации движения на пересечении автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» с ул. Авторемонтной увеличится протяженность движения маршрутов регулярных перевозок № 2 «п. ДОК — ул. Таллинская», № 9 «Центральный рынок — с/о „Лесник“, № 99 „Областная библиотека — с/о „Ручеек“ с сохранением прежних остановочных пунктов.

Со следующего месяца изменится схема маршрута №85. Поменяются правила проезда на объездной дороге в районе улицы Авторемонтной. Из-за этого увеличится протяженность пути автобусов. Из схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты «Учхоз», «ул. Троицкая», «Сельхозтехника», «Школа № 51», «ТЭМЗ», «ул. Авторемонтная», «ул. Аккумуляторная» в обратном направлении. Маршрут будет следовать по улицам Медовой и Селекционной в обратном направлении.

В Тюмени сразу 4 маршрута изменят расписание движение
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Автобусы#Тюменцы
Подпишитесь
Мистическое Суперлуние в Тюмени: оранжевая Луна, вещие сны и тревога
Сегодня, 07:59
В Тюмени загородная недвижимость в ближайшие 10 лет подорожает в 10 раз
Сегодня, 03:31
«Придется отдать всю зарплату»: во сколько обойдется кондиционер в Тюмени?
Сегодня, 07:30
Тюмень — город казахов? Телеведущий из Казахстана заявил о территориальных претензиях
Сегодня, 08:46
Штаб ЧВК «Вагнер» приостановил работу в Тюмени
Сегодня, 06:18
В Тюмени подешевели помидоры, капуста и бананы
Сегодня, 02:25