Резко снизилось предложение однокомнатных квартир в Тюмени

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
По данным сайта «Авито», сейчас покупателям предлагают 18 214 «однушек». На 17 мая их было 19 630. Всего в города продаётся почти 41 тысяча объектов жилой недвижимости (было 44 тысячи). Цены на квартиры пока существенно не изменились, эксперты фиксируют снижение активности только в сегменте бизнес-класса.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени почти 45% рынка жилой недвижимости занимают однокомнатные квартиры. Ранее этот показатель не превышал 35-40%. Эксперты отмечают, что подобные объекты недвижимости легче продать.