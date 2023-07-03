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Резко снизилось предложение однокомнатных квартир в Тюмени

3 июля 2023, 11:01
Фото: 1MI

В Тюмени существенно снизилось количество продаваемых однокомнатных квартир

В областной столице и тюменском районе резко снизилось количество продаваемых однокомнатных квартир.

По данным сайта «Авито», сейчас покупателям предлагают 18 214 «однушек». На 17 мая их было 19 630. Всего в города продаётся почти 41 тысяча объектов жилой недвижимости (было 44 тысячи). Цены на квартиры пока существенно не изменились, эксперты фиксируют снижение активности только в сегменте бизнес-класса.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени почти 45% рынка жилой недвижимости занимают однокомнатные квартиры. Ранее этот показатель не превышал 35-40%. Эксперты отмечают, что подобные объекты недвижимости легче продать.

В Тюмени срочно распродают однокомнатные квартиры, их уже почти 20 тысяч
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Деньги
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