Резко снизилось предложение однокомнатных квартир в Тюмени

По данным сайта «Авито», сейчас покупателям предлагают 18 214 «однушек». На 17 мая их было 19 630. Всего в города продаётся почти 41 тысяча объектов жилой недвижимости (было 44 тысячи). Цены на квартиры пока существенно не изменились, эксперты фиксируют снижение активности только в сегменте бизнес-класса.