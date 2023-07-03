На Лесобазе и в Зареке тюменцы уничтожают электросамокаты

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
По данным Ура.ру, пешеходам не нравятся молодые люди, которые ездят на большой скорости.
«Многие люди устали от электросамокатчиков, которые ездят с огромной скоростью по тротуарам и нарушают все возможные правила дорожного движения. Свою злость тюменцы начали вымещать, непосредственно, на электросамокатах. Их ломают. Подобные ситуации происходят на окраинах города: в заречных микрорайонах и на Лесобазе», — сообщил источник издания.
Представители кикшеринга Whoosh в Тюмени отметили, что подобное происходит редко. Наблюдаются «единичные случаи». В «Юренте» отметили, что случаев вандализма немного.
Ранее «Наш город» отмечал, что тюменцы выбрасывают электросамокаты в мусорку, это происходит даже в центре областной столицы.