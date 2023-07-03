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На Лесобазе и в Зареке тюменцы уничтожают электросамокаты

3 июля 2023, 14:11

Горожане умышленно уничтожают электросамокаты в Тюмени

Тюменцы умышленно уничтожают электросамокаты. Вандализмом занимаются обычные прохожие.

По данным Ура.ру, пешеходам не нравятся молодые люди, которые ездят на большой скорости.

«Многие люди устали от электросамокатчиков, которые ездят с огромной скоростью по тротуарам и нарушают все возможные правила дорожного движения. Свою злость тюменцы начали вымещать, непосредственно, на электросамокатах. Их ломают. Подобные ситуации происходят на окраинах города: в заречных микрорайонах и на Лесобазе», — сообщил источник издания.

Представители кикшеринга Whoosh в Тюмени отметили, что подобное происходит редко. Наблюдаются «единичные случаи». В «Юренте» отметили, что случаев вандализма немного.

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменцы выбрасывают электросамокаты в мусорку, это происходит даже в центре областной столицы.

В Тюмени горожане активно уничтожают электросамокаты. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Деньги
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