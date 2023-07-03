«Из-за таких и повысили пенсионный возраст»: в Тюмени дед «зажег» на набережной

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Мастерски танцующего под молодежную музыку дедушку сняли на виде очевидцы. Пожилой мужчина продемонстрировал современное направление танца.
В комментариях под постом горожане пошутили, что из-за таких пенсионеров и повысили пенсионный возраст.
Кстати, дедушка довольно известная личность в городе и является завсегдатаем концертов группы «Мельница» и квартирников в Доме печати.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Лесобазе в минувшие выходные пожилой мужчина устроил потасовку с молодежью из-за громкой музыки. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июля.