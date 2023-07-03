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«Из-за таких и повысили пенсионный возраст»: в Тюмени дед «зажег» на набережной

3 июля 2023, 08:05
Фото: тг-канал Александр Моор

В Тюмени пенсионер станцевал зажигательный танец на набережной

Пока в Тюмени на Лесобазе пенсионеры дерутся с молодежью, на городской набережной старшее поколение сражается в танцевальных баттлах с юными жителями областной столицы.
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Тюмень
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Мастерски танцующего под молодежную музыку дедушку сняли на виде очевидцы. Пожилой мужчина продемонстрировал современное направление танца.

В комментариях под постом горожане пошутили, что из-за таких пенсионеров и повысили пенсионный возраст.

Кстати, дедушка довольно известная личность в городе и является завсегдатаем концертов группы «Мельница» и квартирников в Доме печати.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Лесобазе в минувшие выходные пожилой мужчина устроил потасовку с молодежью из-за громкой музыки. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июля.

На Лесобазе пенсионер подрался с толпой молодежи из-за громкой музыки ночью
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