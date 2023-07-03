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Из-за санкций тюменцам теперь предлагают отдыхать в Индии

3 июля 2023, 11:51
Фото: 1MI

Тюменцы смогут отдохнуть в Индии, Египте, Турции

Туроператоры предлагают жителям Тюмени отправиться в отпуск в Индию. Но прямых рейсов нет, придётся лететь из Екатеринбурга.
«Продлили полетную программу из Екатеринбурга в Индию! Успевайте бронировать к началу сезона! Цены на 2-х взрослых от 167 297 рублей!», — сообщается в паблике ВК «Награда за труд. Тюмень».

Стоит отметить, что туры в Египет и Турцию стоят около 140 тысяч рублей (на двоих).

В конце июня «Наш город» сообщал, что за 87 тысяч тюменцам можно отдохнуть на берегу Эгейского моря в Мармарисе (Турция). Путёвки в Аланию и Кремер будут стоит уже 103 тысячи.

Тюменцам предлагают горящие туры в Турцию и Египет
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Работа#Бизнес#Путешествия
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