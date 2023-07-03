Из-за санкций тюменцам теперь предлагают отдыхать в Индии

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
«Продлили полетную программу из Екатеринбурга в Индию! Успевайте бронировать к началу сезона! Цены на 2-х взрослых от 167 297 рублей!», — сообщается в паблике ВК «Награда за труд. Тюмень».
Стоит отметить, что туры в Египет и Турцию стоят около 140 тысяч рублей (на двоих).
В конце июня «Наш город» сообщал, что за 87 тысяч тюменцам можно отдохнуть на берегу Эгейского моря в Мармарисе (Турция). Путёвки в Аланию и Кремер будут стоит уже 103 тысячи.