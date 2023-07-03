Инстасамке разрешили выступать с концертами в России

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
«Питер спасибо! я всем сердцем благодарю вас за поддержку, хорошего вечера, люблю вас», — сообщила Инстасамка в своём Telegram-канале.
Стоит отметись, что ранее её концерты отменяли, в том числе и в Тюмени. Потом ей заблокировали счета в российских банках из-за налогов. 29 мая она встретилась с Екатериной Мизулиной (руководитель «Лиги безопасного интернета»). Формат их встречи остался неизвестен.
Ранее «Наш город» сообщал, что Инстасамка решила себе сделать «золотые зубы как у цыганки».