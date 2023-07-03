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Инстасамке разрешили выступать с концертами в России

3 июля 2023, 12:25
Фото: Инстасамка - Telegram

Инстасамка вновь выступает с концертами. Последний прошел в Санкт-Петербурге

Инстасамка (Дарья Зотеева из Тобольска) снова выступает с концертами в России. Недавно её можно было увидеть в Санкт-Петербурге на «VK Fest» на «белой сцене».
«Питер спасибо! я всем сердцем благодарю вас за поддержку, хорошего вечера, люблю вас», — сообщила Инстасамка в своём Telegram-канале.

Стоит отметись, что ранее её концерты отменяли, в том числе и в Тюмени. Потом ей заблокировали счета в российских банках из-за налогов. 29 мая она встретилась с Екатериной Мизулиной (руководитель «Лиги безопасного интернета»). Формат их встречи остался неизвестен.

Ранее «Наш город» сообщал, что Инстасамка решила себе сделать «золотые зубы как у цыганки».

Как у цыганки: Инстасамка поставит себе золотые зубы
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Деньги#Бизнес#Концерты
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