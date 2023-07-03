ФОМС: Система обязательного медстрахования наращивает потенциал

Список высокотехнологичной помощи в этом году тоже планируют расширить. В 2022 году он включал 8 уникальных методов лечения. Из них 6 использовались при сердечно-сосудистой хирургии и 2 при трансплантологии. В этом году их 9. Речь идет об уникальных операциях высокой сложности, стоимость которых составляет от 1,6 до 8,3 миллиона рублей.