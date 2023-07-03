ФОМС: Система обязательного медстрахования наращивает потенциал

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:15
Глава ФФОМС Илья Баланин отметил существенный рост потенциала система обязательного медстрахования за прошедшее время и заявил, что она стала неотъемлемой частью российского здравоохранения, пишет ТАСС.
Баланин рассказал, что финансирование амбулаторного звена в последние годы стало одним из приоритетных направлений ОМС и системы здравоохранения. В текущем году на эти цели хотят направить триллион рублей, что от общего финансирования системы составляет тридцать девять процентов. Такая мера обеспечит значительное развитие медицинской помощи в амбулаторных условиях, даст возможность увеличить объемы профилактической помощи, диспансеризации и медицинской реабилитации.
Развитие превентивной медицины также является одним из ключевых в последние годы направлений системы ОМС. В рамках обязательного медицинского страхования ОМС предусмотрена диспансеризация, результаты которой позволяют своевременно выявить заболевания и риски их развития, а также выработать для пациента рекомендации.
Также Баланин отметил постоянное совершенствование порядка диспансеризации и активное дополнение списка проводимых в рамках скрининга злокачественных новообразований исследований. Система направлена на оказание медпомощи пациентам, которые страдают хроническими заболеваниями, на выявление осложнений и обострений.
Профилактическими мероприятиями в этом году будет охвачено больше 86 миллионов человек, в том числе 11 миллионов граждан — углубленной диспансеризацией. В сравнении с показателем прошлого года объем охвата профмероприятиями выше на 66,3 процента.
Список высокотехнологичной помощи в этом году тоже планируют расширить. В 2022 году он включал 8 уникальных методов лечения. Из них 6 использовались при сердечно-сосудистой хирургии и 2 при трансплантологии. В этом году их 9. Речь идет об уникальных операциях высокой сложности, стоимость которых составляет от 1,6 до 8,3 миллиона рублей.
Илья Баланин для примера рассказал об открытом одномоментном протезировании практически всей зоны аорты и ее ветвей, стоимость которого составляет более четырех миллионов рублей. Данная операция позволяет за один раз заменить весь сосуд. Ранее для этого нужно было делать две или три операции.
Еще одно важное изменение — введение цифровых полисов обязательного медицинского страхования. Теперь застрахованных гражданам необязательно брать с собой в медицинскую организацию документ на бумажном или пластиковом носителе. При этом они также остаются действительными и не требуют замены.