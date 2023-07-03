ДТП с участием самокатчика и двух автомобилей произошло в Тюмени минувшей ночью

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Со слов читателя telegram-канала «Тюмень N 1» участниками автомобильной аварии стали две легковые машины, в которых находились девушки, и молодой человек на самокате. Очевидец рассказал, что один из автомобилей улетел в кусты, а из второго достали тюменку, очевидно, получившую травмы. При этом другая девушка в панике бегала и кричала.
В комментариях местные жители сообщили, что пострадавшие получили переломы. Комментарий от региональной ГИБДД пока получить не удалось, редакция направила запрос.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на ходу сгорел частный элекросамокат. На нем ехал курьер.