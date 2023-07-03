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Published Сегодня, 13:22

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Updated Сегодня, 13:42

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ДТП с участием самокатчика и двух автомобилей произошло в Тюмени минувшей ночью

3 июля 2023, 13:22
Фото: 1MI

Водитель самоката и два автомобиля столкнулись поздней ночью в Тюмени

Ночью 3 июля произошло ДТП на прекрестке улиц Молодёжная и Самарцева.
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ДТП

Со слов читателя telegram-канала «Тюмень N 1» участниками автомобильной аварии стали две легковые машины, в которых находились девушки, и молодой человек на самокате. Очевидец рассказал, что один из автомобилей улетел в кусты, а из второго достали тюменку, очевидно, получившую травмы. При этом другая девушка в панике бегала и кричала.

В комментариях местные жители сообщили, что пострадавшие получили переломы. Комментарий от региональной ГИБДД пока получить не удалось, редакция направила запрос.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на ходу сгорел частный элекросамокат. На нем ехал курьер.

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Фото: telegram-канал "Тюмень N 1"
#Елена Чебоксарова#ДТП#Жертвы ДТП#Автомобилисты#Происшествия#Безопасность на дорогах#Общество#Тюменцы
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