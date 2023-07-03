ДТП с участием самокатчика и двух автомобилей произошло в Тюмени минувшей ночью

Со слов читателя telegram-канала «Тюмень N 1» участниками автомобильной аварии стали две легковые машины, в которых находились девушки, и молодой человек на самокате. Очевидец рассказал, что один из автомобилей улетел в кусты, а из второго достали тюменку, очевидно, получившую травмы. При этом другая девушка в панике бегала и кричала.