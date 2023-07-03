Буцаев: «Зеленая премия» в 2023 году пройдёт в третий раз

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что премия проходит ежегодно с целью привлечения внимания к экологическим вопросам, экономике замкнутого цикла и мотивации большего числа людей принять участие в экологических инициативах. Конкурс также позволяет подчеркнуть множество отличных экопроектов, реализуемых по всей стране, и увеличить инвестиционную привлекательность этой сферы. По его словам, в прошлом году поступило более 2000 заявок.