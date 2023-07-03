Буцаев: «Зеленая премия» в 2023 году пройдёт в третий раз

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Заявки на участие в конкурсе можно подать до 1 октября через официальный сайт «Зеленой премии». Победители будут объявлены в декабре, передает издание transsibinfo.com.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что премия проходит ежегодно с целью привлечения внимания к экологическим вопросам, экономике замкнутого цикла и мотивации большего числа людей принять участие в экологических инициативах. Конкурс также позволяет подчеркнуть множество отличных экопроектов, реализуемых по всей стране, и увеличить инвестиционную привлекательность этой сферы. По его словам, в прошлом году поступило более 2000 заявок.
Победители будут определены в пяти номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты». Также будет проведена закрытая номинация «Регионы России» для оценки деятельности субъектов Российской Федерации.
Все участники «Зеленой премии» получат сертификат об участии. Принять участие в конкурсе могут граждане России старше 14 лет, юридические лица, общественные организации, субъекты РФ и представители региональной власти, а также региональные операторы по обращению с ТКО.