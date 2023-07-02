Врезалась в информационный щит: В ДТП под Тюменью погибла женщина

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, автомобиля Lada, в котором находилась погибшая, врезался в информационный щит. По предварительным данным, водитель Lada, 40-летняя женщина, попыталась уйти от столкновения с Kia. Водитель иномарки поворачивая, создал помеху отечественной легковушки.
В ДТП погибла 45-летняя пассажирка Lada, водитель отечественного автомобиля доставлена в больницу. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в ДТП на автодороге Голышманово — Аромашево погибли три человека, в том числе 7-летний ребенок.