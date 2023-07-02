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Врезалась в информационный щит: В ДТП под Тюменью погибла женщина

2 июля 2023, 12:17
Фото: 1MI

В ДТП под Тюменью Lada влетела в щит — погибла 45-летняя женщина

45-летняя женщина погибла в жуткой аварии, произошедшей сегодня на 6-м километре Старотобольского тракта.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, автомобиля Lada, в котором находилась погибшая, врезался в информационный щит. По предварительным данным, водитель Lada, 40-летняя женщина, попыталась уйти от столкновения с Kia. Водитель иномарки поворачивая, создал помеху отечественной легковушки.

В ДТП погибла 45-летняя пассажирка Lada, водитель отечественного автомобиля доставлена в больницу. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в ДТП на автодороге Голышманово — Аромашево погибли три человека, в том числе 7-летний ребенок.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#ДТП#Тюменская область#Видео
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