В Тюменской области размер среднего заработка вырос до 64 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
По данным Росстата, за первые четыре месяца этого года средний заработок в регионе составил 64,4 тысячи рублей. В апреле средний размер зарплат в Тюменской области достиг 65,6 тысяч рублей.
Традиционно среди регионов Уральского федерального округа по размеру заработной платы лидирует Ямал — там средний заработок составлял более 139 тысяч рублей по итогам января-апреля. В апреле — более 152 тысяч рублей.
На втором месте по этому показателю находится Югра со средним заработком 96,8 тысяч рублей. В Свердловской области средняя заработная плата составила 58,9 тысяч рублей. В Челябинской и Курганской областях — 53,6 и 44,5 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открылись вакансии для работы на Крайнем Севере. Требуются торговые представители, водители, геодезисты и врачи.