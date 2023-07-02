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В Тюменской области размер среднего заработка вырос до 64 тысяч рублей

2 июля 2023, 09:50
Фото: 1MI

Зарплаты в Тюменской области за год выросли на 11,3%

У жителей Тюменской области за год средний размер заработной платы увеличился более чем на 11%.
Сюжет
Тюмень

По данным Росстата, за первые четыре месяца этого года средний заработок в регионе составил 64,4 тысячи рублей. В апреле средний размер зарплат в Тюменской области достиг 65,6 тысяч рублей.

Традиционно среди регионов Уральского федерального округа по размеру заработной платы лидирует Ямал — там средний заработок составлял более 139 тысяч рублей по итогам января-апреля. В апреле — более 152 тысяч рублей.

На втором месте по этому показателю находится Югра со средним заработком 96,8 тысяч рублей. В Свердловской области средняя заработная плата составила 58,9 тысяч рублей. В Челябинской и Курганской областях — 53,6 и 44,5 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открылись вакансии для работы на Крайнем Севере. Требуются торговые представители, водители, геодезисты и врачи.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Зарплата#Средняя зарплата#Тюмень#Тюменская область
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