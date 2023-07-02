В Тюмени в ближайшее время подорожают дачи на Салаирском тракте. Почему?

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
По словам специалистов, в перспективе развитие в дачном направлении получил Салаирский тракт.
«Там планируется строительство объездной дороги, которая разгрузит транспортную магистраль и сократит время в пути до города. Плюс — по удаленности от города это самый близкий из всех трактов: дачи начинаются уже с объездной дороги. Далее — Старотобольский тракт. На удаленности 16 км от города можно купить участок от 350 тысяч рублей, при этом назначение земли будет уже ИЖС», — сообщила РБК Тюмень руководитель департамента загородной недвижимости АН «СОВА» Ирина Дудко.
На сегодняшний день в Тюмени самые доступные дачи продают на Велижанском тракте, самые дорогие — на Московском и Ирбитском трактах. Средняя стоимость земельного участка с домом в составляет от 900 тысяч до 1,5 миллиона рублей.