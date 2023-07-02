В Тюмени снесут более 100 домов ради реновации

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В документах, опубликованных на сайте администрации города, указано, что стоимость участка площадью 18,26 гектаров составляет 107 тысяч 330 рублей, сумма задатка для участия в торгах — 20 миллионов рублей.
В рамках реализации программы комплексного развития территорий под снос попадут в районе улиц Воронинской — Томской — Саратовской — Кемеровской — Ботанической попадут 102 дома, из которых три многоквартирных, 99 — частные. Также под будут снесены многоэтажные дома на Минской, 75, Киевской, 69, Комсомольской, 73, и три частных дома по Комсомольской.
Здесь планируют построить новые ЖК с высотками, детсады и школы, рынки.
Раннее «Наш Город» писал, что в Тюмени на аукцион выставили землю в центре города — участок в квадрате улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза.