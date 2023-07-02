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В Тюмени снесут более 100 домов ради реновации

2 июля 2023, 05:13
Фото: 1MI

Тюменские власти ищут подрядчика, которому можно отдать землю на ДОКе

Тюменские власти выставили на аукцион земельный участок в квадрате улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая, улицы Минская, Киевская, Комсомольская, предназначенный под реновацию.
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Тюмень

В документах, опубликованных на сайте администрации города, указано, что стоимость участка площадью 18,26 гектаров составляет 107 тысяч 330 рублей, сумма задатка для участия в торгах — 20 миллионов рублей.

В рамках реализации программы комплексного развития территорий под снос попадут в районе улиц Воронинской — Томской — Саратовской — Кемеровской — Ботанической попадут 102 дома, из которых три многоквартирных, 99 — частные. Также под будут снесены многоэтажные дома на Минской, 75, Киевской, 69, Комсомольской, 73, и три частных дома по Комсомольской.

Здесь планируют построить новые ЖК с высотками, детсады и школы, рынки.

Раннее «Наш Город» писал, что в Тюмени на аукцион выставили землю в центре города — участок в квадрате улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аукцион#Реновация#КРТ#Тюмень#Тюменская область
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