В Тюмени снесут более 100 домов ради реновации

В рамках реализации программы комплексного развития территорий под снос попадут в районе улиц Воронинской — Томской — Саратовской — Кемеровской — Ботанической попадут 102 дома, из которых три многоквартирных, 99 — частные. Также под будут снесены многоэтажные дома на Минской, 75, Киевской, 69, Комсомольской, 73, и три частных дома по Комсомольской.