Tinder ушел: где теперь знакомятся тюменцы?

Теперь тюменцы не смогут войти в имеющиеся аккаунты не могут, равно, как и зарегистрироваться. Кроме того, само приложение исчезло из магазинов Google Play и AppStore. Однако жители Тюменской области не отчаиваются и уже активно используют новые способы знакомства.