Tinder ушел: где теперь знакомятся тюменцы?

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Теперь тюменцы не смогут войти в имеющиеся аккаунты не могут, равно, как и зарегистрироваться. Кроме того, само приложение исчезло из магазинов Google Play и AppStore. Однако жители Тюменской области не отчаиваются и уже активно используют новые способы знакомства.
Один из них — размещения объявлений о поиске «мужа», «принца», «милфы» на своих транспортных средствах и одежде.
На днях горожане заметили автомобили, владелица которых, сориентировавшись в современных реалиях разметили на задних лобовых стеклах объявления следующего содержания: «Ищу мужа», «Ищу прЫнца, можно б/у и без коня». Также тюменцы в соцсетях сообщали об одиноком байкере, который ездит по областной столице в поисках «милфы».
Ранее «Наш Город» писал, что модели вебкам-бизнеса рассказали, каким образом девушек заманивают в данную сферу. И чем привлекает такая работа сотрудниц.