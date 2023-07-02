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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:31

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Tinder ушел: где теперь знакомятся тюменцы?

2 июля 2023, 11:29
Фото: click-or-die.ru

Tinder ушел: где теперь знакомятся тюменцы?

На этой неделе Tinder прекратил работу в России. 30 июня компания Match Group ограничила россиянам доступ к дейтинговому приложению Tinder.
Фото: Тюмень ЧП

Теперь тюменцы не смогут войти в имеющиеся аккаунты не могут, равно, как и зарегистрироваться. Кроме того, само приложение исчезло из магазинов Google Play и AppStore. Однако жители Тюменской области не отчаиваются и уже активно используют новые способы знакомства.

Один из них — размещения объявлений о поиске «мужа», «принца», «милфы» на своих транспортных средствах и одежде.

На днях горожане заметили автомобили, владелица которых, сориентировавшись в современных реалиях разметили на задних лобовых стеклах объявления следующего содержания: «Ищу мужа», «Ищу прЫнца, можно б/у и без коня». Также тюменцы в соцсетях сообщали об одиноком байкере, который ездит по областной столице в поисках «милфы».

Ранее «Наш Город» писал, что модели вебкам-бизнеса рассказали, каким образом девушек заманивают в данную сферу. И чем привлекает такая работа сотрудниц.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Знакомства#Тюменская область
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